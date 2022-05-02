自由廣場》既蠢又壞的假議題

◎ 曹耀鈞

我發現台灣有一個怪現象，常常有人或者媒體動不動就問人，如果發生戰爭，願不願意上戰場？願不願意為國犧牲？這種挑戰人類珍惜生命的直覺，根本是一個既蠢又壞的假議題。

因為不管回答願意或不願意，詢問者都可以對回答者做出假道學的批判。如果你回答願意，他會說你說謊！說你現在又不當兵，你怎麼有資格說你願意犧牲性命為國一戰？如果你回答不願意，他馬上說，你看吧！發生戰事，連為國上戰場都不願意，你根本不愛國！

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這種邪惡的套套邏輯，存在著滿滿的政治動機，著實令人作嘔！因為，他故意詢問不同政黨的支持者是否願意為國作戰甚至犧牲性命，然後不論對方如何回答，都可以羞辱一番，弱化國民抵抗外侮的意志與凝聚力。

另外，有一份民調持續在做著，其結論是：「大部份台灣青年人願意自己或家人上戰場，但只有少部份青年人支持徵兵制度」。一些政治人物和媒體人就諷刺年輕人「願意打仗」是嘴上說說的，因為他們認為這些年輕人「願打仗，卻不當兵」。

單就這份民調結果來看，確實大部份受訪的年輕人不支持徵兵制度，但這是對兵役制度的一種主觀選擇，和當不當兵無關；回答不支持徵兵的人，有可能志願被召募，畢竟徵兵和募兵的薪資水平和年功俸保障顯不相同，怎麼可以說不支持徵兵制的人就是不願當兵？然後用這個虛構的假概念來推翻前面願意打仗抵擋侵略的正當性？再說，不願被強迫徵召當兵，但外侮入侵戰爭來臨時，自願拿著槍桿接受臨時軍事訓練，世上各處都有，連國外都出現過七十八歲的老婦人拿起槍要捍衛家園。

所以，請不要再滿懷心機問別人願不願意上戰場、願不願意為國犧牲。也不要惡意解讀民調，詆毀台灣青年願意上戰場保衛家園的愛國熱誠了！

（作者為國際廉政評鑑專家，中華公共事務管理學會特聘研究員）

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