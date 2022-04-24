自由共和國》邱萬鈞、丁弘彬／烏俄戰爭︰台灣廣納人才的機會

俄羅斯入侵烏克蘭引發了自二戰以來歐洲最大的難民潮。（路透）

邱萬鈞／美國東北大學教授

丁弘彬／美國羅耀拉大學教授

烏俄戰爭不僅造成人員大量的傷亡，更造成了人口大量移動，其中也包含高科技研究人才。值得注意是俄羅斯及烏克蘭兩國皆為人才大國。例如由二○○○年之後，俄羅斯科學家有五位獲物理獎，一位諾貝爾經濟獎，二○二一年諾貝爾和平獎得主也是俄羅斯人；而二○一五年諾貝爾文學獎得主則是移民白俄羅斯的烏克蘭人。此外，兩國在世界各項的體育競賽長年大放異彩。基於人道以及發展各學科進步，台灣似應考慮在目前就業金卡以及PASS卡的基礎上設立專案，吸引接納兩國專業人才來台定居。

俄羅斯入侵烏克蘭引發了自二戰以來歐洲最大的難民潮。在烏克蘭四千四百萬人口中，大約四分之一不是從滿目瘡痍的城市中在國內流離失所，就是逃出國境尋求棲身之處。此外這場戰爭也產生了一個較小群體的難民潮：估計從二月底開戰來到三月中旬俄國與歐洲交通完全斷絕前，已近廿五萬的俄羅斯人選擇倉促拋下一切，流離國外。到四月初只剩通往土耳其以及中西亞各國的渠道尚保通暢。而這些流亡俄人主要為年輕、受過良好教育、且來自社經資源相對富裕的背景。其專業主要為高科技、具高度地域轉換、便攜式、且遠程工作技能；其他專業人士主要還包括記者、社會運動推動者、藝術家、研究學者，或為具有進步改革思想的非政府組織人員。或許這些菁英沒有經過戰爭的摧殘，但其前途未卜所受的壓力，實是另一種類型的難民。

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入侵烏克蘭不久後，俄羅斯實施禁止批評官方所謂的「特別軍事行動」鎮壓措施，加上日益嚴重的國際制裁措施，由於專業人士可接收到外界的資訊，大多已經了解俄羅斯勢必陷入國際孤立，留在國內無力回天的情況下，前景註定黯淡。例如摩根大通預測其他今年經濟成長率為負十一％，國際金融研究所（IIF）更預測為負十五％。即便日後情勢改變，也已知其國內發展已近毫無希望。如戰爭結束後一旦政策改變，在沒有斷航加上俄羅斯政府的目前政策阻擋，人才出逃的情況應只會更加嚴重 。

由於烏俄流亡人士大多位於歐洲，對這些收容國家的經濟負擔瞬時加重。其他國家若是願意接納，不僅符合人道精神，更助歐盟解決難民激增燃眉之急。烏克蘭戰火蹂躪，百業殘破，一時高技術人才恐怕無法在其國內復員；另外，緣於地理、語言、文化之故，成為在俄羅斯人出逃聚集最多的中、東歐及西亞（特別是前蘇聯加盟共和國） 受普廷政權拖累之故，已常遭不友善態度對待。因台俄非直接敵對國家，該國移民對台灣之國安顧慮應較低。台灣民眾一般也比較沒有因為憎惡俄羅斯政府所產生對俄人的歧視。對某些烏俄流亡人士來說，可能是一個安身立命的好選擇。

然而，選擇到亞洲國家定居的俄人所付自身成本（適應文化、種族、語言差異）較定居歐美為高。另外，台灣和烏俄兩國的雙邊往來也比較有限。儘管為了吸引外國人才，台灣從二○一八年初就已經開始實施外國專業人才延攬及僱用法。外國的科技，藝術，體育等等專業人才都可以申請就業PASS卡或就業金卡來台定居就業。這些管道固然為外國人才來台打開了一扇門，但是提出申請的主動權還是在申請人手上。如果要吸引烏俄兩國專業人才來台定居，我國必須更積極的推出結合就業，就學，難民救助的專案，並在當地及鄰近國家更積極的推展這個人才延攬計畫。

由於地理以及人文的關係，台灣長期欠缺對東歐中西亞的了解。此次烏俄戰爭給台灣帶來一個機會，藉由吸引兩國人才來彌補台灣所欠缺的人力資源，特別是基礎科學、人文學科、藝術、以及運動。不僅可更加豐富台灣原已多元文化，更可發揮人道精神，接納流離失所的遷移人才，分擔歐盟國家移民暴增的壓力，為台灣在國際上廣結善緣，利人利己。

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