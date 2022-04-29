社論》舊金山和約戳破國共謊言

攸關台灣國際法律地位的「舊金山和約」昨生效滿七十年，國史館於上週六舉行研討會，針對「台灣地位未定」的核心內容進行討論。戰敗的日本僅放棄台灣與澎湖，未將其歸屬中國。隨著台灣民主化的逐漸深化，落實國民主權，七十年後的今天，透過人民有效自決，已使台灣演進成為一個與中國互不隸屬、主權獨立的國家。台灣的國際法律地位，從過去未定，到現在已定，立法院長游錫堃強調，這顯示台灣與中國沒有瓜葛，所謂台灣是中國的一部分，「是在欺騙全世界」。

副總統賴清德說，和約不僅是對日本在戰後的最終處置方式，也牽涉台灣國際地位與命運，目的是避免任何國家，利用「舊金山和約」宣稱對台灣擁有主權，特別是中華人民共和國。而當民進黨政府透過研討會與特展再次爬梳這段史實，立即引來中國國台辦的狂吠，宣稱「舊金山和約」是非法無效的，絕不承認。並指「開羅宣言」、「波茨坦公告」在內文件，都確認中國對台灣的主權，中國主權和領土從未分割。北京的膝蓋式反應不令人意外，但中國國民黨也同聲批評，指稱過去馬政府執政時，已說明「中日和約」（即『台北和約』）簽訂最重要的效果，確認了台灣主權移轉給中華民國。台灣地位未定是早遭駁斥的無效理論。

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不過，國際法學者清楚說明，一九五一年九月八日由四十九國簽署、四十六國批准，隔年四月廿八日生效的「舊金山和約」，為處理台灣與澎湖群島領土問題的法律依據。其中第二條「日本放棄台灣、澎湖群島的一切權利、權利名義與要求」條款生效後，日本政府與中華民國政府才據此於一九五二年四月廿八日簽署「台北和約」，以結束雙方的戰爭狀態。簡言之，「台北和約」是建立在「舊金山和約」的基礎上。任何稱日本將台澎交還中國，或因這是兩國政府所簽，日本放棄的台澎自然歸屬於中華民國等說法，都不符合「舊金山和約」的規範。

馬政府時期為把台灣掛在中國底下，還要外交部製作相關說帖，內容與中共的論述，有高度的相似性，包括提到一九四三年美英中發表「開羅宣言」，稱戰後日本「須將竊自中國的東北四省、台灣與澎湖歸還中華民國」；一九四五年三國領袖發布「波茨坦公告」重申貫徹宣言的條件。國共兩黨同樣高舉「開羅宣言」、「波茨坦公告」，並淡化或否定之後由更多國家參與簽訂「舊金山和約」，目的皆是為了主張兩岸同屬一中。不過，無論採取後法優於前法，高位法優於低位法等原則，「舊金山和約」的領土安排，皆非未必具國際法效力的宣言、文告等所能挑戰。退萬步言，即便日本政府「順應國共立場」，變更和約內容，也得要先經當初簽署的所有國家同意。莫說過去七十年從未發生過，隨著中國對區域的威脅升高，日本與台灣的關係則更緊密，距離國共製造的一中謊言也更遙遠。

國民黨對「台灣地位未定」敏感排拒，顯然是無法擺脫一中符咒。然而，誠如國際法學者陳隆志所言，台灣的國際法律地位雖然一度未定，但並沒有被凍結在原地踏步。台灣人民打拚奮鬥，推動政治民主化與本土化的改革，落實有效的人民自決，使台灣的國際法律地位由未定「蛻變進化為已定」。事實上，國民黨在這塊土地上曾長年統治，從早年的反共，到李登輝時代開啟的民主化道路，國民黨也在參與這「台灣地位已定」的形塑過程。切斷一中，國民黨才能真正的在地化。連結一中，不會提高過去統治正當性，反而更貼近「外來政權」負面形象，並幫襯北京侵吞台灣主權。一味傾中拒台，國民黨已把路愈走愈窄。

不僅如此，隨著中共對世界危害愈來愈大，美國等民主國家多檢視自身政策，過去是「認知」，現在則「不認同」中國的一中原則，力挺台灣國際參與以及提高國際地位。國民黨此刻還拿著與中共接近的論述，令國際友台力量側目，也與希望推動的政黨外交背道而馳。已淪在野黨多年的國民黨，改革乏力，主因受到內部親中勢力的掣肘，既綁架國民黨，也配合中共要脅台灣人民。今年是一九九二年海基會與海協會「香港會談」的三十年，屆時國共必將聯手，再吹「九二共識」妖風。國民黨至今不願正視「舊金山和約」，馬英九之流者，拿著早被取代的「開羅宣言」說嘴，國共同行，就是要與台灣主流民意為敵。

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