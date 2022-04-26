社論》從烏俄戰爭看台灣安全

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已進入第三個月，烏國軍民在澤倫斯基總統領導下英勇奮戰，贏得世人的支持和敬重。這場二戰以來歐洲最大規模地面戰爭，震撼了維繫歐洲和平的安全結構，擾亂了世界地緣政治秩序，且經由能源、糧食、材料供應等衝擊，導致全球經濟停滯膨脹壓力大增。同樣面對惡鄰脅迫的台灣能從中記取什麼教訓，不僅國人關切，國際社會也密切注意。

烏俄戰爭對歐洲安全的衝擊最直接。歐洲人起初反應分歧，歐盟和北約內部聲調不一，但普廷的野心和俄軍惡行促成了對俄國統一戰線，使得中立的國家改變立場，更多國家參與對俄國制裁，要加入歐盟或北約，支援烏國。同時，由於中國貌似中立、實與普廷沆瀣一氣，歐洲國家對中國戒心大起，連帶關切習近平有樣學樣，侵襲台灣。

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國際知名媒體《經濟學人》近日就此析論，強調中國的威脅是真實存在，台灣須及早做好準備：提高國防預算，現今占國內生產毛額二％偏低，以色列為五．六％；並加強與美國等友軍聯合演訓。一旦中國入侵，有如烏國，頑抗到底，撐得越久，外在助力越多。它也認為，台灣應著重「刺蝟」戰略，以大量、分散、機動性高、容易掩護的防衛性武器為基礎，特別是反艦和防空飛彈，或須放棄部分高價的戰鬥機、軍艦和潛艇。

另外，據「德國之聲」報導，瑞士《新蘇黎世報》以〈烏俄戰爭走勢昭示台灣的未來—它能抵抗中國〉為題，強調被侵略的國家必先自救，台灣要加強自身實力，確保自主抗拒入侵的能力。從而，要有效運用手中資源，以較低代價發展盡可能提高中國入侵難度的武器。西方國家也須在烏國戰場向北京發出明確信號︰西方願為價值觀而戰；在立陶宛等國家因支持台灣而遭中國懲罰時，要團結一致。

國際媒體評析之外，曾任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）倡議美軍派駐台灣，前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）主張籌設禁航區以捍衛台灣，都反映了國際間對台灣安全的關注。從基本形勢說，面對中國武力崛起，毫不掩飾併吞台灣的野心，我國較難在軍備數量和規模與其競爭，亟須調整觀念與作法，妥善利用台灣海峽的阻隔，加上美國等盟邦的助力，發展不對稱戰力，建立堅強而足以自衛的實力與韌性。國人要先有自己的國家自己救的決心和作為，才能自助而人助，擊敗中國入侵。

建立堅實的國防力量，台灣需要迅速而確實的具體作為。

烏俄戰爭促使國人安全意識大為提升，見識了現代戰爭其實是科技戰爭。在軍備方面，除了向美國軍購，我國正開發可涵蓋共軍東部戰區的雄昇飛彈及攻擊型無人機，期使敵軍速戰速決的盤算無以得逞，兼具實質嚇阻力量。同時，萬一阻絕敵軍於境外不成，也須針對入侵台灣的想定做周全準備。從而，社會有識之士最近討論的兵役改革、充實後備戰力、增進全民國防意識、建立國土防衛部隊等工作，宜儘早謀定實施。

不僅要以提升國防預算比重展現自力防衛決心，國防資源的適當有效配置也很重要。政府傾向於推動新型隱形軍艦和國產潛艇等國防項目，軍購也不免受限於主事者軍種出身的窠臼，未必能整體著眼。但要貫徹不對稱作戰，海岸防空反艦巡弋飛彈、移動式防空系統、智能水雷、無人機等武器軍費比重不能低。尤有甚者，中國對台灣的認知作戰、灰色地帶戰術和以第五縱隊滲透顛覆，都是現在進行式，也要能當成國安重大課題，有效因應。

本報昨天在社論中，強調司法部門處理共諜案「情重法輕」、影響國家安全的嚴重性，近日再增添一實例。陸軍澎防部蔡姓上士多次涉嫌竊取作戰計畫等「極機密」資料販售，檢察官上週五卻以六萬元交保，且對方下落已無從查處。軍事「極機密」如此廉價，出賣國家安全案件從輕處理，相較於美國對洩漏軍機者的重判嚴懲，台灣的國安大門豈不洞開？這是許多人看到這一新聞的質疑，中國首要併吞目標的台灣，實在沒有這樣的奢侈。

事實上，內部的敵我錯亂，一直是台灣國安的隱憂。政客公然「聯共制台」與敵國勾搭，退將高唱「國軍共軍都是中國軍」，媒體充當中國傳聲筒，都已不是新聞。烏俄戰爭之後，疑美論、失敗主義、投降主義的論調猖狂，放過侵略者普廷，怪罪遭侵略的澤倫斯基。從而，烏俄戰爭其實是一面照妖鏡，國人要看清這幫人等的本質，台灣才能力抗中國，堅毅挺立。

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