自由廣場》「莫斯科號」啟示錄 談現代戰爭跨平台、全領域的灰色衝突特性

◎ 呂禮詩

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）四月中旬中彈起火沉沒，其事發的經過與肇因，可能和廿二年前沉沒在巴倫支海的「庫斯克號」（K-141 Koursk）核潛艦般，永遠沒有真相；然若抽離了防空、反飛彈、電子戰的戰技層次，從戰術的框架解析莫斯科號的作戰環境，更能瞭解當前戰爭的型態與未來的趨勢。

俄羅斯發動「特別軍事行動」以來，莫斯科號巡弋於黑海、為待命向敖德薩（Odessa）發動兩棲登陸作戰的船團撐起「防空傘」。莫斯科號中彈前的最後時刻，航行於蛇島以東24海浬外、距敖德薩80海浬的公海上，遭逢烏克蘭使用拜卡「旗手」（Baykar Bayraktar TB2）無人機在高空盤旋的識別與定位，和美軍P-8A海上巡邏機於羅馬尼亞海岸線的監偵、目獲；此其兩者不但對莫斯科號形成嚴重威脅，且為烏克蘭的岸置「海王星」（Neptune）攻船飛彈提供截擊海上目標的精確位置。

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裝備了SA-N-6長程防空飛彈、SA-N-4短程防空飛彈與AK-630近迫武器系統，且配備「電子防禦」（electronic protection, EP）及「電子攻擊」（electronic attack, EA）系統的莫斯科號，面臨多重且近乎飽和的空中威脅下，遭海王星飛彈命中，突顯了現代戰爭的跨平台、全領域的灰色衝突（grey zone conflicts）特性。

「旗手」無人機與雖然沒有衛星鏈傳能力，但可透過戰術數據鍊（tactical data links）跨平台與空中的美軍P-8A海上巡邏機、地面的海王星飛彈的機動指管車和烏克蘭南部軍事指揮部，進行指揮、管制、通信、計算機、網絡、情報、監視、偵察和目標定位（C5ISRT）；而烏克蘭與北大西洋公約組織在黑海以「海上微風」（Sea Breeze）為名所實施上述的「互操作性」（Interoperability）軍演，迄今已超過十年。

此一作戰模式，正是美國海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）於2021年初公布的《2021年領航計畫》（Navigation Plan 2021）中，所追求的「全領域作戰」（All-Domain Operations）能力。

烏克蘭及美軍游走於「灰色地帶」的非傳統、非常規武力使用，分別派遣無人機及P-8A海上巡邏機在公海及羅馬尼亞境內執行「情報、監視和偵察」（ISR）任務；莫斯科號的搜索雷達即使偵知，但在一時難以辨明國籍的情況下，為避免誤擊北約軍機，以致違反《聯合國憲章》第2條第4款「不得使用武力」，且引用《聯合國憲章》第51條行使「集體自衛」，故只能不斷向上請示，研判此為莫斯科號遲滯防空及反飛彈作為的主因。

近年來國防部的建軍規劃，以運用創新不對稱思維為主軸，若從莫斯科號的教訓中汲取經驗，如何鏈結不同軍種的平台、以形成系統，並與美日等友好國家進行常態性「互操作性」軍事演習，國軍才能具有嚇阻中國的「全領域作戰」能力。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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