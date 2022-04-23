自由廣場》私校可以優雅退場

◎ 張淑中

立法院二十二日三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，確定未來學校退場後校產可捐贈退場基金、中央機關或公立學校。

國內任何一所私立學校，因經營不善或出現財務危機而倒閉，都會嚴重涉及到上百位教職員工的家庭生計，也會影響眾多學生未來的就學安頓處理。因而，此次立法院能完成私校退場條例，讓一些資源不足或沒有辦學決心的私校能早點退場，也是情非得已的務實作法。

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過去一些私立大學，因為缺乏前膽性的招生戰略與校務發展規劃，一旦面臨到少子化挑戰，就不容易生存；學校連年招生不佳，導致學雜費的總收入以及教育部的補助款大幅銳減、教職員工被迫減薪或被裁員的不滿結果，只好集體召開記者會、舉標語向學校抗爭，甚或到教育部前靜坐抗議，造成學校形象或聲譽大受傷害。

此次私校退場機制建立後，無論是高中職或私立大學，未來都有法律依據可遵循。只要學校與董事會共同做好審慎評估工作，咸認未來招生難以突破，就可預先規劃學校未來停招及退場事宜。此外，筆者也建議，未來有意退場的私校，如能在學校尚有經費勻支下，事先做好與教職員工的溝通協調，並準備好一筆資金，讓教職員工都能優離優退，且校產也能妥適處理；如此誠意作法，相信大家較能體諒校方，而學校也相對能展現社會責任並優雅退場。

（作者為台灣首府大學校長）

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