社論》慎防第五縱隊的蠢動

華視晨間新聞前天上午七點快訊字幕出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「總統發布緊急命令」、「台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「各地爆發民生用品搶購潮，賣場貨架全空」等錯假訊息，開播七分四十九秒後才發現出錯並撤下，但該事件已引發台灣社會譁然。（翻攝畫面）

華視晨間新聞前天上午七點快訊字幕出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「總統發布緊急命令」、「台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「各地爆發民生用品搶購潮，賣場貨架全空」等錯假訊息，開播七分四十九秒後才發現出錯並撤下，但該事件已引發台灣社會譁然。朝野除指向公廣集團華視的內控是漏洞百出，有重大的人為疏失，由於通訊傳播為關鍵基礎設施領域之一，外界也憂心，在台海情勢嚴峻時刻，恐成為有心人進行滲透和發動資訊戰的破口。

根據華視初步的調查，字幕來源是製播新北市消防局業配防災演習影片。前一天值班導播錄製時，使用新聞LIVE橫式跑馬版面，並更改文字檔案連結路徑，錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致隔天晨間新聞啟用橫式跑馬系統時出錯，「純粹是人為疏失」。然而，這說法仍被質疑，認為既是業配稿，新聞台內部都會加以標註，與一般的新聞快訊是兩套不一樣的流程。由於仍有諸多疑點尚待釐清，調查局資安工作站展開溯源工作，清查是否有境外勢力進行操作，台北市調查處並約談華視相關人員。

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近期國家關鍵基礎設施接連出包，包括興達發電廠在三月三日停機大修時人員操作不當發生大停電，全台五百多萬戶受到影響。桃園機場第二航廈三月十一日因電纜線遭工人偷竊剪斷而停電。以及因為鳥類、松鼠等碰觸設備造成數起短路停電等狀況。這些事故表面歸因「一般意外」等個別理由，不過，頻率高了些，甚至不該發生卻發生，已使社會深感不安，擔心是否背後是人為加工或不法勢力在主導。國安部門責無旁貸，必須嚴肅面對與深入調查。而且，無論這幾起事件的起因為何，都已經顯示我們的國家關鍵基礎設施防護韌性，還有著極大的提升空間。當一般性的意外都足以帶來社會紛亂，倘若中共或有組織性的鎖定攻擊，這豈非成為我們的國安罩門。

行政院今年一月才召開「國土安全政策會報」，檢視關鍵基礎設施防護演習執行情形。會報提到，面對各種新興威脅及風險，包括非武力「灰色地帶衝突」手段，已成為國安的新挑戰，行政院也進一步要求各機關平時須針對可能威脅情境，進行危機處理的模擬推演與測試。行政部門剛完成政策討論，但問題依舊發生，而且更為嚴峻，從電廠、電纜線、電視台等，都有不尋常情事。其實，這是否境外勢力策動為之，或許已非重點。因為縱然不是，當中共都清楚看到設施防護這般脆弱，等於是另類「示範」，給了埋伏在台灣內部第五縱隊最佳的瞄準目標。我們不必草木皆兵，但如何提高警覺且有效因應，已是迫切國安課題。

中共對台威脅加劇，手段日趨多重。然而，針對國家關鍵基礎設施進行癱瘓，讓台灣社會先自亂陣腳，始終是攻台或擾台劇本的重要篇章。早年如此，現在也一樣。只是過去科技的進展，尚未跨入網路時代，攻擊手法也較「傳統」。政府部門檢視關鍵基礎設施的防護政策，目前則聚焦「新興威脅」，例如網路或駭客攻擊等。但從最近這幾起事件，從中共角度，只要加以鎖定，包括在關鍵基礎設施佈建人員，或佯裝維護工人伺機破壞等，這類傳統手法不需要運用網路等高科技，同樣能製造動亂的效果，可謂本小利大。這不算新興威脅，但利用台灣社會的自由與開放，這些潛伏勢力反而更方便組織串聯與暗中活動。

中國發展超限戰，「攻擊關鍵基礎設施」是為了在短期內重創對方經濟社會。二○二○年中油和台塑遭來自中國的駭客植入勒索病毒，屬於新興威脅。但我們關鍵基礎設施所暴露的缺失，仍以人為因素居多。要防範第五縱隊蠢動，有賴於民防的加強，這才能做到真正全民防衛。這次烏俄戰爭，就讓世人看到烏克蘭人不僅英勇抵抗俄羅斯軍隊，民眾並有高度敵我意識，遇到可疑人士或組織就迅速舉報，烏克蘭安全單位也逮捕好幾百名間諜與查獲數十個滲透組織。這正說明，捍衛國家安全，政府負有重責，民眾的警覺程度，更攸關成敗。相較美國等民主國家，台灣人對公共安全與國家安全顯得輕忽，尤其紅色勢力日益在台招搖，我們的防處卻還是相當有限。台灣位處中國威脅的最前線，民眾若對周遭滲透乏於憂患意識，溫水煮青蛙，當台灣愈加民主，勢必更面臨危機。

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