自由廣場》觀光鬆綁要落地 應加速台灣模式

◎ 吳昭輝

陳時中部長先前要觀光業者「再忍忍」失言後，火速改口為「邊境將鬆綁，商務客入境不因國家風險有差別」、「鬆綁觀光客來台，準備工作啟動」，然而開放商務客後，再來就是觀光客，但因無法確認實施的期程，讓觀光業至今仍無所適從，因為業者最迫切需要的，就是具體時程和做法。

目前國際早有做法供參考，「分階段開放」是共通點。首先，「泰國模式」提出明確分階段開放計畫，泰國自去年宣布四階段開放政策，將全國分區分段逐步解封，配合入境隔離檢疫期縮短、飯店旅行社等業者共同合作推動防疫措施，讓產業有所依循，政府領頭調整經營策略。同步執行示範點計畫，從小規模開放進行壓力測試，如「普吉島沙盒計畫」。

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其次，「紐西蘭模式」則分五階段逐步開放，紐西蘭在鎖國兩年後也將於本月廿七日宣布邊境鬆綁，從各類簽證著手逐步開放，第四階段最遲至今年七月就開放免簽證國家旅客入境；第五階段是十月邊境重新全面開放，恢復各類簽證申請。

第三，「英國模式」最自由，英國自二月十一日起不再對完整接種疫苗的旅客進行檢疫，換言之，只要打過兩劑疫苗即可自由進出（甚至不需戴口罩）。之前，英國政府更有系列管制措施，後來採行「減法策略」將隔離管制、PCR檢測等重重限制拿掉，再視疫情狀況適度加回，彈性管制。

筆者認為，「台灣模式」應制定階段時程表，入境旅遊政策涉及各部會，政府應與相關業者保持良好溝通。由於邊境鬆綁政策並非只有入境檢疫隔離措施，而是牽涉國家政策，沒有邊境鬆綁就沒有觀光發展，隔離檢測應該回歸為防疫工具，而非阻礙觀光發展的限制。DTTA智庫建議分四階段開放：第一，開放商務客，對完整接種疫苗旅客鬆綁隔離檢疫限制、配合入境後自我篩檢、強制保險、旅客追蹤計畫等配套；第二採申請制開放學生團、觀光團客；第三開放免簽證國家旅客入境；第四階段則全面開放。

世界旅遊觀光協會執行長辛普森（Julia Simpson）表示，政府必須將風險評估從整個國家轉移到個人旅行者身上，並允許完全接種疫苗的人自由旅行。而這四階段應訂定明確時程表，像是第一到第二階段間隔兩周，第二到第三階段間隔一個月，第四階段時間可拉長至半年，逐步開放。各階段也應有相關培訓和補助，才能讓觀光業者及早準備，並配合國家腳步調整經營。

由於台灣觀光產業長期處於弱勢，已非忍一忍就能渡過，而是需要政府給予明確規畫和配套，才能讓大一起跟上來。

（作者是台灣觀光策略發展協會理事長）

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