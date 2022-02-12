自由廣場》中國異議者評洪秀柱

◎ 龔與劍

假如洪秀柱、或是那些天天在在台灣高喊「九二共識」、「兩岸一家親」的人是徐州八孩女奴，他們會怎麼樣？這個問題，是我這幾天一直在思考的問題。

其實，這也是一個幾乎沒有可能發生的問題，比如洪秀柱，是中國國民黨前主席，最近還去中國參加北京冬奧開幕儀式，和中國政協主席握過手。這樣的「台胞大咖」，是沒有可能去徐州的一個鄉下，在牙齒幾乎全部掉光的情況之下，生下八個小孩的。

請繼續往下閱讀...

但是，我又似乎看到，洪秀柱幾乎就是那個徐州的八孩女奴母親。只是，那個徐州八孩的女性，是在被拐賣的情況下，在令人髮指的囚禁和暴力之下，被性侵，成為八個孩子的母親。而洪秀柱，卻是在「九二共識、一國兩制」之下，去北京冬奧朝拜，去配合中共統戰的「入島、入戶、入心」的表演。因為台灣是一個民主自由的國家，對於這些行為，一般都歸為「自由表達」的範疇，不會受到刑事責任。所以，洪秀柱才會在和中國政協主席汪洋握手時，笑得像個二八懷春少女。

但是，洪秀柱在我這個滯台中國異議人士的眼中，幾乎就是那個徐州八孩的女性了，唯一不同的，那個中國的女性還有反抗，所以被囚禁、被暴力毒打，牙齒都掉光了。而洪秀柱，卻在「中華大一統大於台灣民主自由」的所謂中國台灣統派思維之下，很享受在中國的「統戰」。這個中國國民黨的前主席洪秀柱，幾乎就是中華人民共和國的開國副主席宋慶齡女士之2.0版，在政治上，被中共人人可以「吃豆腐」。

只是，政治上，被中共「吃豆腐」，對於洪秀柱們來說，好處多多，心甘情願。但是，如果洪秀柱像徐州八孩女性一般，在中國被拐賣、被囚禁、被暴力性侵、被生八個孩子…洪秀柱們，還會去北京冬奧朝拜，還會回到台灣之後，痴心不改地要繼續捍衛巳經被習近平「定於一尊」的「九二共識、一國兩制」嗎？

（作者為滯台中國異議者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法