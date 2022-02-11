自由廣場》（青年時評）看不懂國民黨反台美日關係

◎ 劉哲瑋

行政院於本月八日召開記者會，宣布日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等五縣食品解禁輸台，將禁止「特定地區」改為禁止「特定品項」，且日本本地限制流通產品也禁止輸台，野生鳥獸肉、菇類、漉油菜也繼續禁止，並採取比國際更嚴格的標準來為國人食安把關。然而仍引發國民黨不滿，批評執政黨罔顧民意，還想拒絕行政院長蘇貞昌到立法院進行施政報告，甚至連前總統馬英九表示「要再公投一次」。

首先，食品安全與否，是可以檢驗的科學問題，不是政治問題。而且目前臺灣以「地區」來禁止日本食品，在科學上完全沒有根據，因為只要是上述日本五縣出產的食品都不能輸入台灣，這樣不就跟中國隨意禁止他國產品一樣嗎？況且，全世界只剩下台灣與中國全面禁止福島周邊食品，甚至連香港跟澳門都已放寬管制措施，為何台灣的反對黨在這議題上不選擇依據科學，反而跟中國立場一致？

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況且，國民黨早在上個月就表示「日本能保證食安就不反對」，怎麼不到一個月的時間，現在又變成不問科學事實的義和團式反對？馬前總統更早在二○一六年卸任前四天接受媒體專訪時表示，應該對日本福島食品解禁，不應該刁難我們日本朋友，這些食品已經不影響國人的健康，應該盡快開放。怎麼馬前總統當年贊成、現在又跳出來參與這種義和團式的反對？

依據科學的國際標準來開放福島五縣食品，除了展現台灣願意遵守國際貿易規範，以公平的態度來面對不同國家的貿易爭議，中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣就認為，這使台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）更順暢，猶如吃了定心丸，甚至在台灣宣布加入CPTPP後也宣布跟進的韓國，在台灣宣布開放福島食品後，也有韓國學者表示可借鏡台灣作法。

可見政府依據科學，遵守國際貿易規範的作為，有助於台灣經貿發展，因而筆者完全無法理解國民黨這種不問科學，反萊豬後反福島食品這種破壞台美日關係、阻撓台灣經貿發展的作為，到底為的是哪樁？

（作者就讀臺灣大學政治學研究所，新北市民）

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