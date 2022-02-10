自由廣場》「台灣有事」等同「日本有事」的善循環

◎ 王輝生

台灣政府在東日本大地震即將滿十一週年之前，宣布解禁福島等五縣非核食品的管制，化台日間的絆腳石為墊腳石，預期將使台日關係更上層樓，登高而致遠。在日本天寒地凍之際，台灣的雪中送炭情，不但溫暖了數萬名仍流落他鄉的災區災民，也回報了牛年日本的義助台灣，給正在辛苦抗疫中的岸田新政府，獻上虎年賀禮。

武漢肺炎肆虐日本，兩年來折損兩位友台的首相。日本史上任期最久、也是最親台的安倍前首相，三代五口出將入相，出過三位首相及二位重臣，都是台灣的交心友人；繼任的菅義偉也挺台不遺餘力，在不到一年任期中，不但及時雨般地五度捐台疫苗，更在日美、日歐或G7等領袖高峰會時，為台灣仗義執言並白紙黑字地將「台海和平穩定的重要性」記錄在共同聲明上。可惜這二位台灣的誠摯友人，都因抗疫問題而黯然下台。

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岸田新首相上任後企圖在美、中之間左右逢源，啟美國之疑竇，所以雖急急想訪美，美國卻遲遲未回應。老成謀國的安倍前首相適時提出「台灣有事」就是「日本有事」也就是「日美同盟有事」的說法；與之前拜登二度「故意」說溜嘴，言明將協防台灣，隨後再由官員出面澄清的作法，如出一轍，都是將台日美關係，由「戰略模糊」轉為「戰略清晰」的表述。

安倍雖然卸任首相，但仍是現役眾議員，又是執政黨最大派系的領袖，舉足輕重，他石破天驚之舉，即可牽制岸田的傾中、又可測試美國的底牌，迄今為止，不但在日本甚至美國都未現雜音，安倍苦心孤詣地凝聚台日美連合，顯然沒有白費功夫。

強敵壓境下的台灣，遠親不如近鄰。含蓄內斂的日本前首相一言九鼎，都已經掏心掏肺地說出「台灣有事」等同「日本有事」的壯志豪語；作為事主的台灣，雖有朝野歧見，都是蝸角之爭，當面對大是大非時，應該同心齊力，趁此次解禁福食之機，順勢而為，在日本疫情方興未艾的艱困時刻，拿出「日本有事」也是「台灣有事」的恢宏氣度，力行Taiwan can help，助人者人恒助之，這才是禮尚往來的敦親睦鄰之道。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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