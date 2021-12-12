自由廣場》家暴與家醜

◎ 林芷欣

高嘉瑜被家暴一事引發全台熱議，一時間「恐怖情人」成了最具熱度的話題。然而，暴力卻並非只發生在情侶與夫妻愛人之間，更多發於家庭之中。而其中最不為人所關注的，莫過於成年子女對於父母所施加的暴力，受虐的雙親往往也會因對子女抱有一絲「希望」而選擇隱忍。就高嘉瑜事件而言，若非是高嘉瑜勇敢地前往警局報案並召開記者會陳述暴力事件發生的經過，施暴者過去的「黑歷史」也不會被公眾發現。

這不由得讓人反省，為什麼林秉樞能在這「肉搜」時代隱瞞自己曾凌辱父母的過往。筆者雖不了解林秉樞的過往，但卻曾目睹長者在遭受子女暴力相向後的無力與隱瞞。相較於正值盛年的子女，步入暮年的父母在心態上很大程度已不如過往強勢，身體機能的衰老不但使得他們在日常生活中依靠子女，更助長了他們對子女在情感層面上產生更多依賴。因此，面對盛年子女施加暴力時，身處弱勢的父母會選擇隱瞞而不是告發。這一方面是因為不希望子女背負上虐待父母的罪名繼而影響前途，另一方面，華人社會長期以來抱持的「家醜不外揚」價值觀仍深植心中，因此不積極尋求幫助。

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對於家庭暴力，我們仍需要付出更多的努力，因為我們面對的不僅僅是肉體上的傷害，更是一種價值觀的對抗。只有我們擺脫「家暴」等於「家醜」的觀念框限時，暴力才會無所遁形。

（作者為旅居台灣的香港人，新北市住民）

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