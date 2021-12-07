自由廣場》立法院不是遂行政治鬥爭的工具

◎ 吳哲文

最近隨著四項公投及台中第二選區立委補選等議題的白熱化，各政黨也陸續動起來、為著將最後的結果向其意欲推進而奔走著，但此時中國國民黨在立法院的黨團或個別委員，卻已經逾越立法院應有的機能與角色，或怠忽職守、或違憲，各種奇形怪狀實令識者搖頭。

首先，中國國民黨立院黨團在上週竟以「行政院違反行政中立宣傳四項公投」為由，宣佈停審明年中央政府總預算，如此舉措不僅無視行政院作為公投議題之反方一造、為其政策立場辯護乃其職責所在，更無視於自身在預算審議上所能扮演的積極審查把關角色，執意以怠忽職守方式延宕明年新增的政策及預算項目執行，這樣的作法不禁令人產生阿扁總統時代「再怎麼野蠻」的既視感，在怠惰作為另一種野蠻的情況下，最後作用力會不會如同迴力鏢般打回中國國民黨自身、並為未來的選舉造成影響？或者國民黨已放棄透過正當合法手段獲取政權，徹底淪為中國共產黨在台僕從、甚至傀儡，只以擾亂台灣為其職志？

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至於身為立院司法及法制委員會召委的該黨立委葉毓蘭更為所謂「選舉、公投政治偵辦爭議」，邀請法務部長和調查局長等官員進行專題報告，在撩起綠藍論議後，竟以「肚子痛」為由宣佈休會，更是荒腔走板。

首先，葉委員邀請這些機關首長出席專題報告的理由，明顯有針對台中第二選區立委補選及四項公投等案、為特定立場護航嫌疑，要說葉委員不是為了最近深陷多項爭議的該黨立委補選候選人顏寬恒出頭，向檢調施加偵辦壓力，這實在有「騙人都是三歲囝仔」的嫌疑；再者，所邀的機關首長有多位都與相關案件之偵查有間接或直接關係，立法院有何正當性能夠介入到行政權的檢察系統對特定案件的偵辦？是不是立法權對行政權的非法違憲干預？相信身為前警大教授的葉委員自己應心知肚明。

筆者理解，在公投、補選風向逐漸對其不利的情況下，國民黨人有多心急如焚，但這些都是貴黨自找的，因為貴黨若不能就公投的胡攪蠻纏及立院的違憲列席報告等行徑誠心懺悔，到最後只會害慘自己！

（作者從事服務業、新北市民）

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