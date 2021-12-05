自由廣場》北市交虧欠的「大台北進行曲」

◎ 陳維寧

今天是「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑百歲冥誕。與台灣文化協會同年誕生的郭氏，是台灣古典樂壇非常重要的拓荒者。曾因戰爭而學習中斷，中年時再度赴日本深造音樂。然而學成後因不諳北京話及不適應戰後的官場習氣，未在學院及政府擔任教／官職，以「在野的紅薔薇」自況的他，卻時有「失聲的一代」的感嘆。

於省立交響樂團擔任駐團作曲家的十四年間，為郭氏創作的黃金時期，質量俱豐、類型多元的本土元素創作，被音樂學者顏綠芬譽為台灣作曲家中最「台」的一位，且畢生戮力實踐「本土性就是世界性，民族性就是國際性」的理念。

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今年在文化部、傳藝中心、文化總會及郭芝苑音樂協進會等籌備之下，於北中南舉辦各場紀念音樂會，堪稱郭氏作品演出史上最精緻、多元、豐富的一年。然而卻始終缺了一塊重要拼圖。

郭氏中年自東京學成歸國時，曾以英國的「威風凜凜進行曲」為靈感，創作大型合唱管弦樂「大台北進行曲」並親自填詞，包括觀音山在內的勝境皆入歌詞，表達對首都人文自然的頌讚。多年後郭有機會拜訪台北市府，並親自將總譜呈交，時任市長的陳水扁也很有誠意立刻交予台北市立交響樂團。可惜扁連任失敗，演出也沒了下文。

對於北市交違背國際慣例，收了曲譜該演未演，郭老始終耿耿於懷。此遺憾後來雖由阿扁總統彌補，由國家交響樂團進行了首演。為了增加演出機會，郭順應朋友建議重新填詞成了「台灣頌」，然而原版的大台北才是郭老的初衷，現在卻連其歌詞都幾乎找不到了。

誠摯盼望台北市交響樂團，能即刻攜手新北市的科班合唱團體，妥善的將原版「大台北進行曲」以當事城市的立場進行隆重的首演。這不但是對音樂大師的必要尊重，也是國家首都保存及發揚城市文化資產最起碼的一步！

（作者為「郭芝苑的音樂世界」臉書版主）

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