自由共和國》李秉錡／用聯合學習解決人頭帳戶的問題

要縮短人頭帳戶的壽命，最簡單的方式是不要讓人頭帳戶出生，原則限制每個人的合理帳戶數量（例如三個），如果有人要申辦超過數量的帳戶，需有正當理由，否則不准。示意圖。(資料照)

李秉錡／新北地檢署檢察官

人頭帳戶困境持續存在

人頭帳戶的議題近來因為民間團體發函司法院，要求法官遵守無罪推定原則，針對無法確定交付帳戶者的主觀犯意時，應判被告無罪，司法院回應這是法官個案事實認定的權責，不要誤導社會，這個議題又再次吸引社會大眾的注意。

這個司法問題，其實已經長期困擾著司法人員，尤其在犯罪集團用似是而非，不易分辨真假的話術取得帳戶的案子，交付者主觀上知不知道，或有沒有可能知道帳戶會被非法使用，且被非法使用也不在乎，執意要將帳戶交給對方，這種腦子在想什麼的事實認定，需要司法人員在個案中，依經驗法則及論理法則詳細判斷。

請繼續往下閱讀...

司法實務上，因為陌生詐欺案件幾乎都會使用人頭帳戶，這種案件真的多到可以用癱瘓司法體系來形容，而不同案件都不會完全一樣，包括交付者本身的知識經驗、財務狀況，及對方刊登訊息的介面、冒用的名稱、使用的話術、要求交付帳戶的方式等情況，甚至交付者所能提供之事證等等，都是要考量的因素，所以不能用某個案子的結論來質疑另一個案子，這真的不太適當。

然而，交付帳戶的問題放到司法來解決，表示詐欺已經發生，這註定是個悲歌，如果交付者用錢恐急，一時貪念把帳戶交出去，會構成犯罪，但詐騙款項去向不明，被害人拿不回錢，而司法人員花這麼多資源，處理到交付帳戶的邊緣犯罪者，主嫌仍逍遙法外，無法有效嚇阻這類犯罪，造成交付者、被害人、司法人員三輸的結果。

要有效解決這個問題，不應該拉到後面的司法體系解決，應該要提前從金融體系解決。漏水了，重點不在怎麼接水比較好，而是抓漏，把洞補起來。

利用聯合學習縮短人頭帳戶的壽命

目前人頭帳戶的凍結，常見是被害人播打一六五報案，警察會先通知銀行圈存可疑帳戶，讓這個帳戶暫停使用廿四個小時，被害人趕緊正式去派出所報案，完成報案，警察再正式請銀行將該帳戶設定為警示帳戶，但這個程序是從被害人報案才開啟，但被害人很常不會馬上發現自己被騙了，沒有立即報案，這個人頭帳戶就會持續被犯罪集團使用，有些人頭帳戶的壽命甚至可以長達數週。

要縮短人頭帳戶的壽命，最簡單的方式是不要讓人頭帳戶出生，原則限制每個人的合理帳戶數量（例如三個），如果有人要申辦超過數量的帳戶，需有正當理由，否則不准。但銀行在開戶時，對客戶的資訊掌握有限，難以判斷客戶所提的理由是否正當，且客戶已經向一定數量的銀行開戶後，原則上不能再向其他銀行開戶，這也會造成銀行競爭上的限制。

如果不限制開戶數量，另一個方法是建立人頭帳戶的表徵，在帳戶使用的過程中，發現某帳戶極可能是人頭帳戶時，銀行就預警圈存該帳戶，讓這個帳戶暫停使用廿四小時，並通知警察請帳戶所有人及匯款人說明釋疑，不要拖到被害人發現被騙後再圈存，以縮短人頭帳戶的壽命。

預警圈存制度建立的前提是精準分析人頭帳戶的表徵，如果分析不精準，不當圈存，就會陷入擾民的撻伐聲浪中，而精準分析除了專家依過往經驗列出可疑表徵外，可以利用機器學習，不預設表徵，而是將已知人頭帳戶的金流軌跡及相關資訊交給電腦來學習表徵，當學習資料夠大，很可能會看出人類看不到的表徵，協助銀行提高精準度。

雖然現在每家銀行都有自己的可疑交易警示系統，但囿於銀行資料有限，學習出來的效果當然也有限，如果讓數家銀行可以利用聯合學習（Federated Learning）技術，簡單說，就是讓不同銀行將從自行內學習到的人頭帳戶特徵或模型，並與其他銀行共享學習。好處是一來銀行間不用交換原始個資，保護客戶隱私，二來加大學習數量，提高辨識人頭帳戶的精準度。

預警圈存制度建立，縮短人頭帳戶壽命，增加詐騙集團詐騙的困難，減少被害人被騙的風險，又減少交付帳戶者的帳戶被利用作詐騙的機會，也減少司法人員面對這類案件的困擾，更減少銀行應付設定警示帳戶及司法人員調取資料的作業成本，這或許是個好的解決方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法