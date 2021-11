自由共和國》蘇正隆／以英檢取代入學英文考試

「全民英檢」主辦單位語言訓練測驗中心(LTTC)為了提升自主學習風氣,曾推出為期1年「GEPT聽診室」,為一對一家教自主學習實驗計畫,限240個名額,免費提供學子適性化資源,鍛鍊自主學習能力。(LTTC提供)

蘇正隆/台師大翻譯研究所兼任副教授

關於入學考試英文命題的問題,應從制度面來改善。英文不是我們的母語,入學考英文科不宜由國人自己出題。對非母語人士而言,要寫道地的英文就已不容易,更何況出英文試題。不久前蔡總統拋出「英檢取代考試」構想,我認為是正確的方向。

考試的基本要求是效度(validity) 及信度(reliability)。效度是要考出真正要考的目的,如果連母語者都考不好的英文試題顯然沒有效度。信度是不同時間、情況下的考試結果不會不同,是可信的。如果去年的考試簡單,今年的考試難,就沒有信度。這也是如 TOEFL、IELTS等,不管你參加哪次考試,考多少分就代表什麼程度的原因。但這兩項要求,以目前學測,基測,指考等考試的出題方式都無法達到,只是做到高低分的區別而已。(引自《發現英語》作者王旭的評論)

照現行制度,沒有英語為母語的測驗專家參與,命題時間緊迫,要有信度又要效度高,可謂戛戛乎其難矣。理想的方式應該是採用專業英文測驗機構研發的題庫,如美國的ETS、英國的 Cambridge ESOL、台灣的LTTC,才是根本解決之道。試想,美國人若要檢測中文能力,題目有可能是美國老師自己寫的中文嗎? 如果由國內老師自己命題,至少也應有幾位英文造詣好的母語人士參與把關。

幾十年來在台灣大家學到不少似是而非的英文,其中許多是從國人自己撰寫的課本、參考書及考題中學來的。以往大部分人學英文只為了考試,並不在意英文是否正確道地,只要考試能得高分就好。但在全球化時代,學英文是要拿來應用,要能在生活及職場上發揮,才不會白學。

台灣有四個英文考試命題單位:語言訓練測驗中心負責全民英檢、大考中心負責大學入學考、心理測驗中心 (LTTC)負責國中升高中考試及統測中心負責四技二專入學考。其中只有 LTTC是由英語為母語的測驗專家撰寫考題,建立題庫,其他測驗中心多是在考前聘請國內專家命題,也缺乏母語人士參與,因此常有考題英文不道地,甚至錯誤的情形,而學校及補習班往往會拿考過的題目來教學,以訛傳訛,為害不淺,請看以下幾例:

二○一三年國中會考英語科就出現不少問題,如第四十九題 *「Which do we know from the reading?」 就是典型中式英文。這題英文會說 「What do we know from the reading?」 若把 reading 改為 story,就可知道英文沒有這種文法。Google 找不到 *「Which do we know from the story」 的結果。而 「What do we know from the story」則有六百七十六萬筆項結果。

有人提到若改為英檢恐怕有公平的問題,其實目前的方式對英文真正好的學生反而不公平。卅多年前我有朋友的小孩回台灣讀國中,小孩母親是美國人,爸爸是英文系教授,小孩第一次英文考試就不及格。他媽媽覺得奇怪,把考卷拿來一看,發現題目錯謬百出,說連她自己恐怕也會考不及格!

在台灣碰到考題有爭議時,往往球員兼裁判,命題委員說了算,以後碰到考題有爭議,應由有母語人士參與的特別小組來仲裁。

譬如一○七年度國中會考英文科第十五題就引發爭議。大考中心公布的答案是(A)and引發爭議,有人問台大外文系美籍教授史嘉琳 (Karen Chung),她說:(A) and (C) are both possible。

以英檢取代入學考試想法,在實施前可先進行相關研究,例如把過去三年或五年的學測、基測、指考、統測、會考英文試題與GEPT及國外的TOEFL、IELTS、Cambridge Tests等做比較,以作為英文能力等級參考依據。

