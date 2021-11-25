社論》改變現狀者總在究責別人改變現狀

全球民主峰會，美國國務院公布與會名單，台灣入列而中俄排除。視訊拜習會後，拜登稱台灣：「它是獨立的，它自己做決定。」幾個小時後，他又解釋：「我們完全不會改變我們的政策。」沒有改變的改變，也在歐洲發酵了。上週，「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌，中國抨擊製造「一中一台」，將外交關係降至「代辦級」。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯說：「中國正在重新畫紅線、而且移動紅線，讓我們的操作空間變小。」其實，北京在國際尤其對台灣也在緊縮。

沒有改變的改變，拜登還有幾次「口誤」：若有人要入侵或對北約盟國採取行動，美國會回應；日本、南韓、台灣也一樣。資深官員、國務院發言人紛紛重申：對台政策沒有改變。CNN主播提問：「如果中國進攻，美國會來保衛台灣嗎？」拜登回答：「是的，我們對此有承諾。」對此，白宮官員再澄清：我們的政策也沒有變化。美軍在台灣協助訓練，軍機數度降落台灣，北京嚴重警告，華府也是：對台政策沒有改變。

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而造成改變的人，最容易看出別人跟著改變。中國指責美方四十多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了建交時雙方的共識。北京刻意漠視：中國代表權是一回事，台灣主權是另一回事。美中三個公報，美國「認知到」中國聲稱台灣是其一部份，而非直截了當地「承認」。台灣關係法，沒有承認台灣是國家，但留下台灣不屬於中國的伏筆，對台軍售便是一例，中國一面武嚇、一面抗議，美國對台軍售數量與品質卻持續上升。

一九七○年代的中國代表權之爭，國共皆屬一黨統治，而且皆堅持一個中國。三十年後，外來政權消失於寧靜革命，台灣成為民主國家，台灣人民的台灣認同不斷強化。而中國的一黨專政依然故我，甚至改革開放倒退到毛式獨裁。所謂中華民族的偉大復興，核心要素就是追求國際霸權地位，致使美國面臨修昔底德陷阱：一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，戰爭遂不可避免。

如果說，北京曾以香港的一國兩制來吸引台灣；那麼，西方則是以香港作為試金石，檢驗中國可能如何和平解決兩岸歧見。事實上，中國改革開放，香港民主風雲，兩岸和平解決歧見，也一度被樂觀看待。習近平大權獨攬之前，尤其是香港國安法之前，馬英九稱「兩岸關係是六十六年來最好」、「八年任內締造了台美中三十年來最好的關係」，的確令西方放心。西方對兩國論、一邊一國不以為然，這種疑慮還延續到蔡英文二○一二首次參與大選。

不過，馬英九描述的好景，基礎建立在沙灘上，禁不起潮起潮落。美中關係從戰略夥伴逆轉為戰略競爭，連帶也導致兩岸關係快速冷卻。蔡英文政府，拒絕九二共識勒索，中國出之以經貿脅迫，從緊縮觀光客來台到暫停鳳梨、釋迦、蓮霧輸中，企圖激化台灣內部不滿。軍事脅迫，則改寫了印太地區相關國家軍力展示的面貌。二○一八，韓流風行台灣，習近平冒進提出一國兩制台灣方案，但在二○二○遭到台灣人民否決。而習近平拒絕傾聽台灣主流民意，出之以更頻繁的機艦擾台軍事恫嚇，一副不惜與西方兵戎相見。

其實，不只華府在更精確地定義，何謂美國版的一中政策，北京也在更狹窄地定義一中原則。繼續高談和平統一，但九二共識、兩岸一家親，習近平亮出一中原則的棉花糖竹籤，和平統一的口號也被武力併吞的大聲公淹沒。點名「台獨頑固份子」後，違法違規、罰款追稅、收回土地，台商集團也被盯上。介入台灣民主，更加明目張膽。趁疫情延燒全球，香港直通內地化，一般認為將是統一（併吞）台灣之後，會在台灣一步到位的預演。北京批評華府，四十多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，其實這樣的批評更適用於，北京對和平解決兩岸歧見、香港一國兩制五十年不變之翻臉。

然而，改變現狀者總在究責別人改變現狀：「台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』─這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」習近平這個國際風險，經過拜登兩次致電、一次視訊，加上美中安克拉治會談、天津會談、蘇黎世會談，不定時炸彈的引信仍未拆除。全球民主峰會，拜登邀請台灣，實屬必要。否則，一味防止競爭不致演變成衝突，將被對手鄙視為披著獅皮的驢子。

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