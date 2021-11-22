自由廣場》台灣史上第一次選舉

◎ 游錫堃

今年是台灣先賢推動「台灣議會設置請願運動」（簡稱「台議運」）與創立「台灣文化協會」（簡稱「文協」）100周年，看到全國各地，不論官方或民間紛紛舉辦紀念活動，令人欣慰。但是卻少有人知道，1935年的今天，台灣舉辦了有史以來的第一次選舉。

小時讀書，老師說國民政府1945年「光復台灣」，10月25日是「台灣光復節」，1946年5月1日成立台灣省參議會，然後有台灣臨時省議會、台灣省議會；所以，老師說選舉是國民政府從「大陸」帶過來的。

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及長方知，所謂「光復」，只是蔣介石代表盟軍接收台灣。實情是，台灣的選舉，最早可以追溯到86年前的今天。

選舉不等於民主，但是選舉是民主政治的基本要素之一。台灣的選舉是血淚換來的。1921年林獻堂領導「台議運」、蔣渭水創立「文協」。他們開啟了台灣的「民主啟蒙」及「文化啟蒙」運動，促成台灣人的民主覺醒。

以「台議運」為例，歷經14年15次，遠赴東京帝國議會請願，連署人數最多時高達2,684位，1934年結束。「台議運」使台灣總督府被迫不得不進行地方制度改革，賦予市、街、庄居民有選舉權與被選舉權。終於在1935年11月22日起舉辦了二次地方級選舉，成為台灣民主政治史上的重要里程碑。雖然這兩次選舉非「完全選舉」，但台灣人付出血淚終於踏出第一步，其意義至為重大。

異族統治下已經歷兩次選舉洗禮的台灣人，在終戰後熱盼進一步民主化。1946年元月，「台灣民眾協會」正式成立，未料迅遭陳儀政府壓迫於4月7日修改章程、更名為「台灣省政治建設協會」（簡稱「政建協」）。

1946年9月，「政建協」強烈要求1947年6月以前舉行縣市長普選。陳儀拒絕，並於1947年元月20日逕自頒布「地方自治三年計畫」，將縣市長普選時程延至1949年；「政建協」認為此舉違憲而公開反對，並展開全台巡迴演講訴求1947年6月縣市長民選。未料陳儀竟利用「二二八事件」展開屠殺，3月11日起，「政建協」重要幹部至少有7人遭「密裁」。而擁有25個分會，一萬多名會員，其組織比後來的「中國民主黨」、「美麗島雜誌社」都大的準政黨「政建協」被解散，一整個「民主啟蒙」世代的台灣菁英幾遭剷除殆盡。

所幸啟蒙世代成長的先賢薪火相傳，在沉寂十數年之後，仍然不畏不懼。雷震組黨、美麗島事件、圓山組黨，一棒接一棒的前仆後繼，終於衝撞出台灣的自由化與民主轉型，成為如今的國際民主典範。

台灣民主，百年追求。民主是台灣的百年基因。100年來的文化與民主啟蒙之光仍熠熠閃亮，流傳著民主基因的台灣人尤須覺悟，面對新疆的種族滅絕、香港的民主沉淪及中國軍事霸凌，唯有永續的守護、鞏固與發揚，台灣民主才能成為亞洲不滅的燈塔。

（作者現任立法院長）

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