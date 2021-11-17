自由廣場》加入CPTPP 台灣絕對有資格

◎ 鍾錦墀

台灣一向秉持自由貿易與市場經濟的機制來促使整體經貿成長，這是台灣最佳的經貿發展策略。加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）更是台灣證明經貿體質提升，以及符合高品質經貿標準的最佳展現，而台灣也絕對有資格加入CPTPP。

在上週APEC經濟領袖會議上，台灣再次對亞太區域的APEC各會員國表達參與CPTPP的決心。這是台灣在九月下旬提出加入CPTPP申請書後，首次於政府間國際會議上表達台灣的決心。誠如台積電創辦人張忠謀在APEC會後表示，台灣有相當好的條件加入CPTPP。

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追求經貿自由化與便捷化是APEC的長期目標之一，而透過區域經濟整合機制來達成自由化與便捷化，則是APEC運作的重要途徑。為此，當亞太自由貿易區（FTAAP）被設定為APEC長期目標之際，APEC逐步推動「下世代經貿議題」，目的在追求高品質的自由貿易協定內涵。無論CPTPP、RCEP或以拉丁美洲國家為主題而逐步擴大的太平洋聯盟（PA），都是APEC實踐區域經濟整合的路徑之一。

檢視台灣過去參與國際經貿協定的談判，所做出之承諾多超越台灣本身的經貿發展程度。以WTO為例，在我國申請WTO入會之際，我國政府即提出超越一般開發中會員所做的市場開放承諾，例如服務業部門，這不僅展現我國邁向自由化的決心，也讓我國的產業部門得以提升競爭力。

在複邊或多邊貿易協定方面，無論資訊技術協定（ITA）與擴大協定、貿易便捷化協定等，台灣均積極參與且落實協定規範；前幾年的服務貿易協定、環境商品協定，以及刻正積極談判的投資便捷化協定等，台灣均爭取成為談判國之一，目的即是為了展現我國邁向自由市場與自由貿易的決心。

台灣無論是在法規面、經濟面或社會面都已做好萬全準備，並加速部署完成所有入會準備。在法規面，例如「專利法」、「商標法」與「著作權法」等修法部份；在經濟面，包括5+2產業創新計畫、六大核心戰略產業等持續調整台灣產業經濟體質；在社會面，努力與各大產業公會、農業、勞工團體針對加入CPTPP議題交換意見。

以台灣現階段已經實施的經貿自由化措施，實已具有加入的資格，後續的談判則是為了與CPTPP成員們一起共同承諾；二十年後，我們是全球高品質自由貿易規範的一員。

（作者是台經院國際處處長暨APEC研究中心副執行長）

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