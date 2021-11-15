自由廣場》公投該不該綁大選？

◎ 莊勝榮

十二月十八日四項公投案，其中一項是公投跟大選同日舉行，即「公投綁大選」，理由是節省經費。

二零零四年大選，陳水扁爭取連任，對決連宋配。當時有三項公投同時舉行，包括加入聯合國等議題，連宋陣營極力反對。三一九槍擊案扭轉選情，陳呂配連任，連宋打選舉官司時也主張，公投綁大選，影響選舉之瑕疵，有選舉無效之情形。但法院判決連宋敗訴確定。這次國民黨提出公投綁大選的公投案，是想在二零二二或二零二四來個回馬槍？當年爭取公投的蔡同榮若是天上有知，會感嘆：美國的好東西，來到台灣卻變成壞東西？到底是執政黨不對，還是在野黨不對？或是把公投移植台灣不對？恐怕是個謎。

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台灣是主權不明確國家，有國家認同問題，國家名稱用在國際上者將近十個，憲法上叫中華民國，外國人習慣稱為台灣。像銅板兩面，一面人頭像，另一面數字，怎麼講都對，不滿意的認為都錯，導致台灣人熱衷政治，總統大選投票率動輒七成以上，政論節目聒聒叫。

反觀美國，是正常國家，沒有國家認同危機，而且是多元社會，人民熱衷運動、電影、音樂、休閒等活動。總統大選及其他參眾議員選舉，投票率往往只佔登記合格選民的五、六成左右。例如爭議很久的槍枝及墮胎問題，沒有全國性公投就是沒有。地方性公投與公職選舉同一天很常見，而且是機器投票，即便投票要四、五分鐘，如果沒有爭議，開票時卻展現科技的速度。況且，美國五十州有時差問題，當紐約市選民在投票，加州人還在睡覺，因此「正確」比當天知道結果重要，很難像台灣當天即知道結果。川普跟拜登選總統時，開票超過一個月，大家印象深刻吧！這就是台灣公投及選舉跟美國最大差異。

二零一八年九合一選舉，共有十個公投案，導致投票到深夜，一面開票一面投票的鏡頭，相信大家記憶猶新。那次提的公投案有三十七案，中選會通過十案。公投法沒限制公投案的數量，公職人員選舉雖然固定，但是如果二零二二年九合一選舉又來個二十案公投，或者二零二四年搞個三十案公投，不只是選務人員會瘋掉，選民也會瘋狂。為了節省單獨辦公投的八、九億，惹來選務混亂，選舉更複雜，選民霧煞煞，這是哪門子的節省經費？

（作者為律師、研究選舉法學者）

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