自由廣場》單車都市主義 談我們與荷蘭的距離

◎ 蘇玉守

聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 共有17項目標，被全球奉為政策推動之圭臬，其中第11個目標是「讓都市及人居環境更包容、安全、韌性及永續(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)」，歐洲各國為此在都市規劃與設計、交通運輸、基礎設施等層面推行單車都市主義(Bicycle Urbanism)，增加單車環境、單車客上下班通勤比例、降低對汽車依賴，塑造安全、低碳、永續都市，並藉以減少碳排對全球環境有所貢獻。

荷蘭、丹麥、比利時、法國等國為單車都市主義之翹楚，荷蘭阿姆斯特丹被尊稱為全球單車首都(Bicycle Capital of the World)，全市約81萬人口，卻有著高達90萬台單車，單車數遠高於人口數，12歲以上人口每天騎單車的比例約58%，超過6成上下班通勤族以單車為主。丹麥哥本哈根也不惶多讓，高達6成上班族或學童以單車通勤，近年來完成許多高架單車專用橋，穿梭跨越市區之間，也成為單車都市的獨特景觀。事實上，單車都市主義概念早已在1980年代以後深植在荷蘭、丹麥等歐洲先進國的DNA，8歲以上孩童、上班族、家庭主婦等都可以安全地在都市通勤上學、上班、購物等，除此之外，荷蘭、丹麥、比利時等國家的職業單車(或稱公路車、自由車)水準極高，當然也是他們從小就開始騎車，完善且安全單車環境、專業訓練場所，社會對騎車的人也是相當尊重，讓青少年可以一路騎到職業選手，這也讓世界各國望其項背。

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歐洲單車都市主義的發展，讓世界各國成為追隨者，即便以汽車發展為傲的美國也開始推動單車通勤，各大都市無不積極推動單車低碳運輸，以紐約市為例，透過街道再造，增加單車環境與街角廣場，讓偉大城市能夠再次重生。以波士頓為例，過去著名公園體系規劃之外，近年來展開43英哩步道與單車道串聯。以奧勒岡州波特蘭為例，屬全美單車環境較佳的都市，在2015年完成了跨越主要河川的單車專用橋。筆者過去在美東費城留學時騎單車上下學的經驗而言，在汽車都市主義(Car Urbanism)發展之下，單車通勤者約2%，這也是美國各大城以汽車發展之下的常態，筆者所住的賓州郊區，鄰居皆是開車或搭區域火車通勤，沒有汽車等於沒有腳，而騎單車通勤比例低於1%，街區主要是為汽車而服務，並非為人而服務。

筆者自2015年自美返台後，便以單車通勤上下班，見證台北都會區單車環境越來越好、單車客通勤者比例有增加趨勢，但單車通勤比例仍低，根據臺北市民眾通勤(學)使用交通工具性別與統計分析報告指出，市民平常上下班（學）最常使用的交通工具以機車所占比率最高（30.3%），其次是捷運（28.1%）自用小客車（17.9%）、公車（17.3%）、自行車 （3.4%）及步行（2.2%），以此數據看來，台北既非美國都市的汽車都市主義，亦非歐洲單車都市主義，而是機車都市主義(Motorcycle Urbanism)。此外，社會上普遍對單車通勤者誤解，過去小車讓大車、汽車讓公車、機車讓汽車、單車讓機車等舊思維仍在，有時亦誤解單車是造成交通危險因子，事實上歐洲荷蘭等各國經驗顯示，都市內只有越來越多的單車客與單車通勤族，街道才能稱為安全街道，都市才能成為安全都市。

再就專業單車選手、環境與設施而言，我們與荷蘭等國的距離遙遠，台灣少數旅歐單車選手(最知名為馮俊凱)，真的是為台灣而騎，靠著單車讓台灣慢慢追趕上與歐洲的距離。回到國內上個月分別在新北市舉辦「110年全國運動會自由車賽」、花蓮縣到南投縣合歡山武嶺「臺灣自行車登山王挑戰Taiwan KOM Challenge」、台東縣「全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽」等重要賽事，筆者目睹台灣許多優異年輕選手，但亦聞眾多選手與車隊等在台灣各地欠缺資源與專業設施，車隊捉襟肘見地靠熱情撐下去，台中市最知名高中自由車隊，據聞車隊培訓用的老舊補給車常在路上拋錨而囿於經費無法汰舊換新，相信其他縣市車隊也面臨資源困窘情形，即便近年來表現優異的台北市年輕選手，連在台北找尋專業自由車場都付之闕如，教練與選手們只好舟車勞頓到外縣市尋求支援借場地讓選手練習，更別說打造一座符合國際自由車聯盟(UCI)的自由車場。台灣各地單車選手們，常常只能在開放道路上，用熱情與生命譜出單車練習曲，筆者有時覺得沒有完善環境與設施，就像在大海中與鯊魚游泳一般。

我們與荷蘭的距離，靠著政府積極整備單車環境、社會上減少對單車客誤解、汽機車禮讓單車通勤族、投入公私部門等資源培育下一代專業選手、提供教練最佳工作環境、建置符合世界標準的自由車場、媒合企業認養車隊或贊助車隊等，唯有如此才能實踐單車都市主義(Bicycle Urbanism)，拉近我們與荷蘭的距離。

（作者為美國賓州大學都市與區域規劃博士、淡江大學運輸管理學系兼任副教授）

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