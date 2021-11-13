自由廣場》再談協和電廠改用生質能發電

◎ 張豐藤

日前我有關協和電廠改用生質能的建議，台電回應「難度高恐影響電源開發時程」，我有必要更深入的說明。

「延役」的是協和電廠，不是協和電廠「老舊機組」；延役的更是珍貴的基隆海岸線。改用生質燃油的最大效益，就在於能以「最少的投資」、「最快的汰舊換新時程」來穩定北北基的供電，落實小英總統的非核家園承諾。因為用的還是油品，所以協和電廠現有的卸油碼頭、輸儲管線、儲槽都可以延用，不像天然氣還要填海造陸，新設天然氣管輸及儲槽，所以投資當然最省！誠如台電的回覆，協和一、二號機組已停用，三、四號機組民國一一三年也要停機，所以只要下定決心，將一、二號機組直接換新的燃油機組，並直接改燃生質燃料，時程絕對是最快！

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有關環保及空污的議題，根據美國EPA的資料，使用生質燃油除了沒有SOx的排放之外，PM可以減少四十七％的排放，而生質燃油也沒有VOC的污染問題，且相較天然氣及化石燃料，在引發火災及洩露後對生態的衝擊也最小。至於NOx的來源是空氣中的氮，任何燃料燃燒都會產生NOx，天然氣也是如此。

有關供應來源的穩定性，生質燃料在全球發展至今近二十年，初期多以供應車輛使用，特別是歐盟已將市售的柴油之生質原料添加比例提高到二十％（俗稱B20柴油），全球的生質燃油來源相當豐盛，其中僅以主要種植在新南向國家的棕櫚油就有高達七千萬噸的年產油量。一○七年我曾邀請及安排全球最大的棕櫚油供應商新加坡Wilmar工業油脂部門的最高負責人（也是集團董事）率團來台拜訪環保署、台電、台南市政府等單位，在跟台電高層的會談中，生質油的供應問題已獲Wilmar澄清。

至於與民爭食的問題，這是歐洲環團一直以來的攻詰。但對台灣而言則不然，反而是推動及落實新南向的大好機會。例如若將台灣盛產的米運往新幾內亞，再載運當地用符合歐盟高標準友善種植的棕櫚油來台精製成生質柴油，除了同時達成小英總統的新南向政策外，更可以用此一跨國跨洲的循環經濟模式，來達成台灣能源多元化的目標。

（作者為台灣環境教育協會理事長、前環保署副署長）

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