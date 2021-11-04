社論》「一中一台」的風向與風速

外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫前往中東歐訪問，而繼法國議會友台小組來訪之後，歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序特別委員會」一行也於昨日抵台。G20的地主國義大利，該國外長迪馬尤則在峰會前夕與王毅會談時，特別關切新疆和香港局勢，並提及對台海情勢緊張的擔憂。遑論布林肯對王毅說出重話：北京採取的行動已造成兩岸關係緊張升溫，美國對此表示反對。反倒是，蔡英文雙十演講的「四個堅持」、「中華民國立足台灣七十二年」，以及對CNN證實美軍在台灣協助訓練，北京之「倚美謀獨」叫囂，在國際社會孤掌難鳴。

從華府開始的各國「一中政策」調整，風向越來越明顯、風速越來越快了。立陶宛與台灣宣布互設代表處，北京使出互撤大使等大動作，歐洲議會卻壓倒性通過「歐盟─台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐洲聯盟提升與台灣關係，包括將歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」等。美國國務院還稱：過去五十年，中國濫用聯大二七五八號決議，阻止台灣有意義參與。美國參議員麥考解釋得更清楚：二七五八號決議沒有說台灣是中國的一部分、沒有說中國可以在聯合國代表台灣、沒有提到台灣主權，甚至連台灣字眼也沒有出現。

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中華民國，言人人殊，有人以之為國家，有人以之為政府。西方的「一中政策」，係由承認中華民國政府轉為承認中華人民共和國政府擁有「中國代表權」，但北京移花接木宣稱「台灣屬於中國領土」。國民黨、民進黨，都喊捍衛中華民國，但內涵大不相同。國民黨的九二共識，路線的盡頭與北京滙合，沒有中華民國（政府），洪秀柱便是證人。執政的民進黨，想掙脫歷史漩渦，讓中華民國（國家）在台灣舊瓶裝新酒，呂秀蓮說這是華獨，不是台獨。而主流民意傾向，只要中華民國切割中國，意指「中華民國在台灣」、「中華民國台灣」，不失為目前的最大公約數。

聯大二七五八號決議，五十年後又浮起暗礁，美中台都在展示話語權。那不僅是口舌之爭，更是國際把台灣視為台灣的新起點。回到一九七一，聯合國「排我納匪」前夕，包括美國仍在做最後努力，勸告蔣介石放棄「中國代表權」，務實地以中華民國或台灣的名稱，只代表台灣（台澎金馬）的事實，留在聯合國體系。然而，蔣介石堅決拒絕，因為這會令其失去政權合法性，中華民國既然不再代表中國，台灣（台澎金馬）政府就得重選重組。而北京，既反對兩個中國，也反對一中一台。於是，一九四九至一九七一的「中國代表權」之爭落幕，台灣（台澎金馬）淪為國際孤兒。二七五八號決議，中國稱「是對歷史不公的糾錯糾偏」。這麼說並沒有錯，壞就壞在它又製造了另一個「歷史不公」，有待國際「糾錯糾偏」。

中國武統聲中，布林肯支持台灣參與聯合國體系，並鼓勵所有聯合國會員國支持。正可說是，此其時也。大家回到歷史現場清點，非常有助於校正回歸，把無關二七五八號決議的「一中Ｎ次貼」撕除。美國作為風向球，從川普到拜登，已橫跨太平洋、大西洋，帶動各國「一中政策」的調整。至於幕後推手，則是顛覆改革開放的習近平。他對香港、新疆、西藏的強控制，在東海、台海、南海的戰狼出征，以及，揚棄鄧小平路線追求宰制全球的強國夢，促使各國的「一中政策」逐漸亮出「一中一台」底牌。即使地理遙遠，「捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由」，也在歐洲此起彼落。

一九七一，聯合國歷經二十二年，才正視「中國代表權」的真相。而再經過二十二年，台灣人民（台澎金馬）終於得以自由選擇，而不是由沒有得到權力賦予的統治者代行決定前途，台灣人民走向當年蔣介石拒絕的「一中一台」。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，意在「中華民國連結台灣」，終點指向「一中一台」。而所謂的九二共識，中華民國與中華人民共和國同屬一個中國，念念不忘「中華民國連結中國」，終點是中華民國與台灣同歸於盡併入中華人民共和國。當然，經過七十二年，儘管中華民國已「立足台灣」，台灣還有最後一哩路要走。朱立倫稱小英四個堅持「違憲」，只是印證「制憲」之必要，也才能杜那些人連結中國之處心積慮。那對台灣人民的自由之路，將是更具關鍵性的里程碑。

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