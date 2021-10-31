自由廣場》就算你每天吃肉6公斤…

◎ 林應然

萊克多巴胺（萊劑）用於畜牧業是作為瘦肉精，使牛豬多長瘦肉不生脂肪，且可節省食料，因此許多國家允許用於牲畜養殖。

萊劑對人有無危害？曾經有一群猴子重複每天每公斤體重吃一百二十五微克的萊劑一年，沒觀察到任何藥物作用發生。一百二十五微克這個劑量，相當於目前國際容許規定每人每天每公斤體重吃十二點五公斤萊牛豬肉的量，也就是說，如果這人體重是六十公斤，那等於他每天吃下含最大容許量的萊牛豬肉七百五十公斤，這在人是不可能發生的。

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由於猴子的反應可能與人不同，專家因此將人食用的安全容許量再削減一百倍，再四捨五入，得出每人每天每公斤體重吃一微克（即含最大容許量萊劑牛豬肉零點六公斤）的含萊劑肉品是安全的。也就是說，如果一個人體重六十公斤，每天容許吃六公斤的萊牛肉、萊豬肉。

至於直接在人體的實驗也有一些。曾有六位測試者吃五毫克（五千微克）（即含最大容許量萊劑牛豬肉五百公斤），未有任何不良藥物作用反應。吃到十毫克（含最大容許量萊劑牛豬肉一千公斤）時，會有些微心臟影響。國際農糧組織因而根據萊劑對人體心臟功能的試驗結果，訂定每公斤體重六十七微克食用量為無藥物作用劑量（即每公斤體重可吃最大容許量的萊劑牛豬肉六點七公斤）。為了更安全起見，又將人食用的容許量再削減五十倍，定出每人每天每公斤體重容許吃一微克萊劑為安全劑量。

美國、加拿大、墨西哥、日本等許多國家，都開放讓人民食用含萊劑牛豬肉已數十年，這數十年來也未聞這些國家有因此而生病入院的案例，因此實在沒有理由把萊劑牛豬肉當作毒牛豬肉，至於反萊豬不反萊牛更是奇怪。

根據成大環境毒物中心之調查研究顯示，國人每天吃萊劑牛豬肉的量，根本連國際容許量的十分之一都不到，頂多有些孕婦吃萊劑牛豬內臟可能會達國際容許量的十分之九，算是相當安全了。國際容許量本身已經將實際吃食後不會產生藥物作用的劑量削減五十至一百倍了，再加上我們實際上不會完全都吃含萊劑肉品，即使吃也不可能吃到那麼多，這樣多重保障下，實在看不出還有什麼好疑慮的。

（作者為醫師，中華民國基層醫療協會理事長）

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