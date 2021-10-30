◎ 劉明德

正當因中共迫害人權而在國際間出現抵制北京冬奧的聲浪、同時中國軍機常態性的大規模擾台之際，金曲歌王蕭敬騰受邀為北京冬奧獻唱，錄製倒數影片，自稱是「中國觀眾」，還在自己的官方微博署名的後面括弧寫著「中國台灣」。這意謂著，他同意台灣屬於中國這種說法。他這樣的做法傷害了生他養他的台灣這塊土地，他也成為了中共統戰台灣最好的樣板，中共可以藉此大肆對內、對外宣稱，你們看，「台灣人支持中共的一國兩制」、「台灣是中國的一部分」。可是，我們知道，那不是事實，蕭敬騰的做法不只危害了台灣的主權、還威脅了台灣人民所過的自由民主的生活，而且他也只代表了非常少數的台灣人，而非絕大多數的台灣民意，陸委會公佈的民調數據就是證明，支持盡快統一的台灣人只有一‧九％，支持一國兩制的只有三‧九％。

一直以來，眾多台灣藝人基於各種理由而在各種場合為中共站台，我國政府不應放任不管，而應盡速拿出一套解決辦法，以杜後患。十月二十七日，不具有正當性的香港立法會三讀通過《二○二一年電影檢查（修訂）條例草案》，根據該法，香港政府有權禁止任何「不利於國家安全」的電影上映，如果展映未經核准的影片，相關人士最高將面臨三年監禁以及一百萬港幣的罰款。台灣也可以同樣基於國安的理由，考慮立類似的法律。

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該是時候，為紅色藝人拉出一條紅線了！

（作者為德國柏林自由大學政治學博士，台南市民）

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