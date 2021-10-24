自由廣場》南北公民看台中3Q罷免案

執政黨要放任「惡罷」橫行？

◎ 莊博文

台中第二選區立委陳柏惟罷免案通過，筆者想問執政的民進黨，七萬多的同意罷免票，就可以罷免掉當初拿下十一萬多票而當選的現任立委，這是司空見慣的事情嗎？合理嗎？在全世界主要民主國家有先例嗎？

還有，身為國會過半數的執政黨，你們覺得國民黨相繼開了幾個「惡罷」先例之後，執政黨若不盡快修補不合理法律，這對未來台灣的民主，以及尤其對政治上相對弱勢的小黨的發展而言，是正面的嗎？一點也沒有冤冤相報，甚至永無寧日的可能性嗎？

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筆者個人的看法很簡單，要嘛就是門檻調回同意罷免的票數必須要有該選舉區投票人數的五十％以上，而不是目前二十五％這麼低的門檻。不然就是同意罷免的票數至少要高於被提案罷免人當初的投票數，滿足此前提條件之後，同意罷免的票數還必須高於不同意罷免的票數才行。

請執政黨正視這個問題，不要以為還有很長的時間可以優雅地、慢慢地「凝聚朝野共識」，不客氣地請問一句：你們敢拍胸口說，二零二四年的選戰，貴黨百分之百一定可以繼續在國會佔有過半席次嗎？

（作者為軟體工程師，台北市民）

老國民黨員談勝敗關鍵

◎ 胡文琦

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，最終呈現罷免成功的結局，雖然「可以開心一晚」的恭喜一下中國國民黨的勝利，但若從不同意罷免的票數也高達七萬三千多票來看，這樣的票數仍應定位為「苦勝、慘勝」。

簡言之，國民黨仍未真正獲得台灣民意的「放心與信任」，嚴格來說，「顏家最後的出手」仍是傳統組織戰優勢下的「關鍵作為」，顯示在所謂「空軍行銷」的核心價值理念宣傳上，國民黨仍有極大的精進改善空間。此次，朱主席雖過了二度上任後的「關鍵首役」，但後續如何展現真正領導威望的革新魄力與實際作為，將會是能否重燃台灣人民熱情支持，並期待一個負責有效政黨政治的「檢驗試劑」。

對已執政第二任且近六年的蔡總統而言，雖然在刻意保持「安全距離」下，沒有受到太多不必要的牽連，但嚴格來說，也值得蔡總統好好想想，在她的促進轉型正義與和解作為下，台灣社會為何會越趨兩極對立？她又能否從此次的陳柏惟遭罷免結果，展現跳脫藍綠意識形態惡鬥的枷鎖，真正做好「團結、統箍」的全民總統角色？

（作者為前中國國民黨發言人 ，新北市民）

如果民進黨不反制…

◎ 林志翰

即便陳柏惟催出驚人的不同意罷免票數七三四三三票，即便國民黨、顏家傾全力卻拿不到八萬票，罷免案的投票制度本來就是對同意方較有利！這正是民主的弔詭現象。

民進黨若以為黃捷、陳柏惟甚至林昶佐均非民進黨籍，錯以為息事可以寧人，民進黨將在年底四大公投案、二零二二年的縣市長大選兵敗。

國民黨以「鬥雞」的模樣維繫支持者的熱情，「戰鬥藍」即便發言荒誕不羈或是抹黑造謠，笑罵由人，催出國民黨傳統支持者的選票才是王道。

民進黨千萬別穿了皮鞋，就忘了當年穿草鞋抗爭、怒喊追求正義的激情！爭議頗多的新北市第一選區「媽寶立委」洪孟楷正好是反制國民黨的絕佳選擇。罷免洪孟楷的票數門檻約莫八八七七六票，落敗的呂孫綾在拿了十一萬餘票，遠遠超過罷免門檻票數。

同樣地，以民進黨在南台灣相對多數的支持群眾、台灣基進黨吸引了年輕選民的目光，罷免論文抄襲的高雄市議員李眉蓁有何困難？罷免出席率、問政率低落，被評鑑為「待觀察」的台南市議員謝龍介有何困難？攻擊才是最佳的防守武器，逼迫國民黨回防自家人的罷免案，才能讓民進黨免於處處被動還手的窘境。

民進黨一旦無法抒發支持者的怨氣，拿不出反制之道，一股冷漠旁觀的投票氛圍正在形塑中，民進黨真以為罷免的劍都不會砍向自己嗎？

（作者為國中教師，台南市民）

反統·台獨·國家主義

◎ 張經偉

陳柏惟遭到罷免，我認為這或多或少反映出當代台灣的一種社會風氣：國家主義並不受歡迎，不論這個「國家」是叫中國、台灣國、中華民國、中華民國台灣…。多數人更關心自己的家務日常，而非「國仇」。中國武力恫嚇與甩鍋疫情等脫序惡行，嚴重干擾了我們的日常生活，是故台人普遍反統（這是3Q當初得以異軍突起的一大脈絡），但或許也僅限於「反統」，而非「台獨」。

解嚴至今三十餘年，史觀早已不由黨國主導，人們普遍知道國民黨的黑歷史。問題是：大部份的人並不似基進黨諸君那樣看重這些事。3Q當選以來，他本人及其政黨常公開表達對國民黨的深惡痛絕：「跟國民黨站在一起沒資格叫公民」、「國民黨存在即邪惡」等等。這些聽在許多人耳中，只怕不叫嫉惡如仇，而是自己生活週邊那些泛藍親友，一同被罵了進去。

「不分藍綠」、「不談統獨」這些話不一定是鄉愿、無知或白賊，它們可能也是人們在說：我重視我各色皆有的日常生活，多過於國家主義。刪Q過關，足見當今台灣，想用正邪對戰、訴諸國仇的方式消滅藍綠兩大黨任一方，恐怕都只會讓自己先玩火自焚。

（作者為中學社會科代理教師，岡山空軍眷村子弟）

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