◎ 黃惟冰

針對如果中國攻擊,美國是否會保衛台灣,美國總統拜登在接受CNN訪問時回應:「是的,我們對此有承諾(Yes, we have a commitment to do that)」。讓人不禁回想,上一次美國總統大選前夕,包括朱立倫在內的許多國民黨人,都以蔡政府「單押川普」、「恐押錯寶」等,抹黑蔡政府在台美關係的經營成果,影響台灣人民對於美國承諾的信賴。

舉例而言,去年十一月一日,朱立倫說,他過去長期提醒對於美國總統大選絕對不能單押任何一邊,但民進黨過去很多做法實在太過明顯,這可能會引起國際爭議,最後是讓台灣人民幫民進黨去承擔單押一邊的後果。

請繼續往下閱讀...

試問,如果蔡政府真的單押一邊,為何拜登會願意在CNN這樣的國際主流媒體上,以如此毫不含糊的方式,公開宣示對台灣的協防承諾?

朱立倫長期被視為國民黨內的親美派,也以強化對美關係作為主要政見,並當選黨主席。在這樣的情況下,先前對於民進黨的不實指控,是出於誤判情勢,還是刻意造謠,朱立倫還欠大家一個解釋。(作者曾任智庫研究員,高雄市民)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法