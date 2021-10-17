自由共和國》林憲同／台灣第三共和：蔡英文國慶文告的台灣夢

蔡英文總統以國慶文告代表台灣人民提出「四個堅持的『台灣夢』」，具體回應了習近平「一帶一路的『中國夢』」。蔡英文具體指出：台灣將啟動憲改工程實現台灣夢！！（資料照）

林憲同／律師

蔡英文總統以國慶文告代表台灣人民提出「四個堅持的『台灣夢』」，具體回應了習近平「一帶一路的『中國夢』」。蔡英文也用國慶文告向全世界宣示：四個堅持是台灣人民的最大公約數；蔡英文具體指出：台灣將啟動憲改工程實現台灣夢！！

對國民黨建國執政的中華民國政權，雙十文告做出歷史切割與排除政治牽連：前者是把歷史從一九四九年國府撤台起算成為七十二年；後者則宣示憲改工程應以台灣人民的最大公約數去制約各政黨。蔡英文用淺白的文字說：今天出席在座的馬英九前卸任總統、國民黨朱立倫主席、民眾黨柯文哲主席、時代力量陳椒華主席及全體出席貴賓，都已經成為蔡英文文告中「台灣憲改工程的『背書人』」！！

請繼續往下閱讀...

謹就以上兩點，再做進一步的歷史性敘述與法理性詮釋：

從歷史的演化來說：今日台灣社會糾纏不休的統獨之爭，肇生背景事實，都發生在一九四九年以前在大陸的國共鬥爭。共產黨於一九四九年十月一日在北京建國執政；國民黨則流亡台灣成為「『國土』與『人民』都不齊全的流亡政權」。非常簡單的說：中華民國於一九四九年已經在大陸滅亡了；台灣人也將徹底忘記那段糾結統獨恩怨情仇的歷史記憶。因此，蔡英文文告明白使用「『一九四九年』中華民國立足台灣」，來描述國民黨流亡政權的面貌；文告更用「五處『七十二年』」切割描述今日台灣政經成就，例如：經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元；一步一腳印的成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。這些描述就是要表彰「台灣人民已經實現的『台灣夢』」！！文告用肯定的語氣描繪稱：今天台灣讓世人稱讚的樣貌，是多個世代人們共同努力的成果，例如：國民黨蔣家執政的「『第一共和』戒嚴時期四十年」；李登輝憲改總統直接民選的「『第二共和』卅二年」。沒有任何一群人（例如：統派族群）可以單獨居功，也沒有任何一群人（例如：獨派族群）曾經置身事外。於是，蔡英文從這些台灣成就中歸納出四個堅持：自由民主的憲政體制、國共主權互不隸屬、台灣主權不容併吞及台灣前途應遵循台灣人民意志。蔡英文號召台灣社會應該把這「四個堅持」凝聚成為台灣人民的最大公約數，進而落實到制憲（修憲）議題中！！

「四個堅持」都是牽涉海峽兩岸政權的政治議題；蔡英文如何動用台灣人民的最大公約數去實現「台灣夢」？蔡英文具體指出：憲改工程。憲改工程就是要把中華民國的五權憲法體制修改成為可以實現「小而美的『台灣夢』」。七○年代法政學者戲稱曰：「台灣憲改」就是要把大小不相稱的鄒美儀戲袍修改給巴戈穿；這也就是蔡英文總統宣告廢憲與制憲的國民總動員。從憲政法理來看：蔡英文必須宣告「廢棄中華民國憲法創設『第三共和憲法』」。德文稱曰：「憲法的『破毀』（Verfässungsbruch）」。理由厥在：國民黨行憲是第一共和；李登輝修憲是第二共和；蔡英文的制憲則是第三共和。

兩個用憲法創造第二共和的外國案例是：十九世紀拿破崙廢棄法國帝制暨二十世紀德國納粹宣告廢棄威瑪憲法；蔡英文打破中國框架憲法將是第三個案例。這也將是廿一世紀發生在亞洲的歷史性關鍵議題！！在中華民國五權憲法體制框架下，立法院的修憲委員會絕對不可能利用修憲手段去「實現『台灣夢』」。例如：憲法「第二條的『國民主權』及第四條的『領土主權』」，這兩個憲法議題都必須使用制憲重新界定；這也就是北京跳腳的政治爭點所在！！

憲法表徵國家主權；切斷國家主權互不隸屬則是創設性的制憲行為。蔡英文總統已經用國慶文告向台灣人民及全世界宣示：中華民國立足台灣七十二年；總統文告正式切斷一九四九年以前的中華民國大陸政權。立法院即將依制憲程序進行「兩國論的『第三共和』」立憲工作。台灣人民要返身拭目待看：北京究將如何回應台灣民意？！

習近平要追求「中國夢」；蔡英文則要實現「台灣夢」。統獨糾結台灣社會已經長達兩個世代七十二年；台灣人民應該早日利用廢憲制憲實現「台灣主權獨立的『台灣夢』」！！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法