社論》雙十節的各自表述

十月十日雙十節，在台灣是重要的節日。重要節日向例有諸多慶祝或紀念活動，但在眾聲喧嘩的熱鬧之中，雙十節其實反映了一個基本事實：台灣還不是正常的國家社會。

照例，總統府前有大型活動，展現台灣的社會多元與軟硬實力，總統發表演說，向國內外發出重要訊息，引發各方解讀；南部港都高雄大放焰火，壯觀絢麗，這是把雙十節當國慶日。不過，在多元而分歧的台灣，也有人不以為然，有台派團體強調「雙十非國慶」，主張把《舊金山和約》簽訂日的九月八日，即台灣脫離日本而重生之日，訂為國慶日。

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中國也來湊熱鬧。它把這一天訂為「辛亥革命紀念日」，每逢整數十週年辦活動，有「紀念大會」。今年逢辛亥革命一百一十年，領導人習近平強調共產黨人是孫中山「最忠實的繼承者」，宣稱「台獨必遭歷史的審判」，誓言實現「祖國完全統一的歷史任務」。另一方面，香港曾是孫中山受教育之地，以往雙十節出現與中國「十一國慶」分別苗頭的慶祝活動，調景嶺插滿青天白日滿地紅旗幟；如今香港已成中國的一部分，《國安法》罩頂，雙十節慶祝幾近絕跡。

國際社會看待雙十節，友邦及美、加、歐政要表達支持立場，印度更為突出，多家媒體報導台灣生日，印度人民黨人還到中國駐印度簽證中心周邊高掛慶賀台灣的海報，也在推特貼出有台灣國旗圖案，慶祝雙十節字樣的生日蛋糕，直讓中國跳腳。在台灣的美國AIT及德國代表處社群網站，循例貼出「慶祝雙十節」訊息，避開國慶字眼。

無庸置疑，在中國侵擾恐嚇導致台海情勢緊張之際，蔡英文總統的講話頗受關注。大致說來，她對外既以「維持現狀就是我們的主張」回應習近平，也對內提到應興應革課題，呼籲「共識化分歧，團結守台灣」。這一談話，有其一貫的文青語調，但意在言外地點出若干基本事實；而從各方評論中，也反映若干論者自身的心態或心病。

基本事實是，只有中國併吞台灣的野心，沒有台灣進犯中國的問題。從而，蔡英文宣示在民主憲政、互不隸屬、堅持主權、人民意志的「四個堅持」，只是基於事實的國家論述。有人把講話中的中華民國與人民共和國並稱，「互不隸屬」，只稱「中國」未加上「大陸」，扣上「新兩國論」帽子，那是唯恐得罪中國、怕北京不高興，其實只凸顯這些人凡事與中國同一鼻孔出氣，罹患「斯德哥爾摩症候群」病症不輕。同樣地，蔡英文強調中華民國在台灣七十二年，未從辛亥革命說起，卻招來「腰斬歷史」的譏評，也只反映這些人與台灣社會脫節。最近指新課綱導致「國中生不識孫中山」的不實抨擊，也出自類此心態。

台灣社會內部不論如何分歧，要分清敵我，這既展現個人格調，也攸關國家安危。然而，台灣至少有約三十名藝人被指高調祝賀「十一國慶」，高唱中華人民共和國「生日快樂」，卻對雙十節噤聲，不但見利忘義，也錯亂了敵我關係。更重要的，政黨不論如何爭鬥，不能失去對國家的基本忠誠，對外要團結一心，尤其面對外敵。這既是起碼的政治道德，也是立足台灣的必需要件。立法院長游錫堃上月說，台灣要好，應有更多黨可以政黨輪替，期盼趕快出現一個有力的台灣國家忠誠反對黨。旨哉斯言！

這次主要三個在野黨主席都參加總統府前慶祝大會，蔡英文也邀請他們一起約定「四個堅持」，共同面對中國。但願這些政黨負責人，尤其執政者，繼之以實際行動，以團結為基礎，化解台灣內部矛盾。如果馬英九與習近平能見面，台灣的政黨之間有何深仇大恨，主席們不能坐下來共商國是？如果朱立倫一再強調要與中國「求同存異」，台灣朝野政黨又為什麼不能基於國家整體利益而妥協合作對外？分辨敵我與人民內部矛盾，是台灣面對惡霸強鄰的基本要務；政黨和政客不能再敵我不分，失去對國家人民的基本忠誠，卻又想渾水摸魚了。

有如《紐約時報》近日報導，美中摩擦進入危險地帶，台灣成為對抗核心；中國大批軍機侵擾，雖非顯示台海戰爭威脅迫在眉睫，但確實反映北京發出併吞台灣的訊號，且不排除武力統一。一個雙十節，多方各自表述，凸顯台灣尚待建立正常國家社會。如今又強鄰脅迫日甚，各政黨與政客應以實際行動「團結守台灣」，人民頭家也應積極督促。

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