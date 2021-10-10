自由廣場》我對辛亥革命的異見

◎ 蔣日盈

一般說法是，辛亥革命成功而創建中華民國，才以十月十日為國慶日。這件事其實和台灣沒關係。台灣要以甚麼做國名，以那一天當國慶日，是台灣人的事。目前台灣因緣際會正好用中華民國當國名，以十月十日為國慶日，也是台灣人的事。如果中國認為這國名和國慶日是他們的專利，台灣使用有侵權之疑，那還他們就是。台灣可以另訂國名及國慶日。但所謂辛亥革命實在和台灣無關。

辛亥革命發生在一九一一年的中國，這場革命對抗的是大清帝國。那時台灣屬日本統治，除非以個人身分暗地參與，實不干日本人的事，當然更不會是台灣人的意志。中國舉辦他們的「紀念辛亥革命一一零週年大會」，要怎麼辦是他們的自由。而習近平發表所謂對台重要談話，在和台灣無關的議題和場合，對台灣說三道四，正好暴露他的無知、無聊、無恥、和無奈。

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在台灣和辛亥革命有關的，只有流亡台灣的中國國民黨。習近平的談話，要國家統一，應該呼籲中國國民黨回歸祖國才是，而不是針對台灣人講些有的沒的。台灣人不會管中國這些是是非非，如果習近平能把吵吵鬧鬧的中國國民黨弄回去，讓台灣回復安寧，也算敦親睦鄰。

過去國民政府灌輸我們許多不正確的事情，譬如日治時代，台灣人實際參加的是「大東亞戰爭」，台灣兵有去南洋、去中國，但絕對不是和日本打戰，卻被告知參加的是「抗日戰爭」。現在中國又要把辛亥革命嫁接在我們身上。台灣人難道只能活在中國的框架中？

（作者為高雄師範大學台文所碩士，台灣羅馬字協會理事）

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