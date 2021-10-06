自由廣場》美中友敵有別 勿擾視聽

◎ 王文勝

最近在Line社群中流竄一則謠言，指美軍進入我國防空識別區空軍並未升空驅離，但這種謠言無疑就是去脈絡化，邏輯再簡單不過。正因為美國沒有要併吞台灣，而中國則是處心積慮地要併吞台灣。

在此情況下，共機進入我西南空域或越過台海中線，跟美軍進入我防空識別區或領空，本質就有差異，因為兩者動機和出發點完全不同，如果今天只是看表面上做一件事情，就要將美軍也判定為入侵領空，本質就是錯的。

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再來，美軍飛機要進入我領空或防空識別區，一定事先通報，這樣空軍就不用升空驅離、也不用動用防空飛彈追監；相反的，中國軍機就是不會通報，因為中華民國空軍與解放軍根本就是死敵。

所以刻意在封閉的Line社群之中做這種幾乎無法存在不同意見，存在就會被踢出去的通訊軟體，撇除掉看到訊息就立刻分享的無知者，這種訊息操作很明顯就是刻意為之，目的有二：

一、製造「美軍和共軍都一樣不好，國防部只針對共軍不驅離美軍很軟弱」的認知；二、製造反美的情緒，而且不必讓所有台灣人如此認為，只針對特定意識形態的人就可以。

至於台積電的謠言也是相同道理，台積電當年是由美國國務院拍板定案在台灣製造，現今美國再度希望「收割」自然也就引發爭議。但謠言刻意將台積電與美方共享數據和技術，比擬為共機侵略我國空域，塑造美國侵略我國主權，把美中講成一樣爛，本身就已破壞比例原則且引喻失當。實際上，中共及其代理人害怕的就是台美合作，直搗其國防工業。但偏偏中國擅長的就是這種Line的資訊攻擊。也正是謠言可怕之處，

（作者是退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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