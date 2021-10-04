自由廣場》教室防疫 老師啼笑皆非

◎ 鍾邦友

大學開始有條件恢復實體授課，根據教育部公布的大專防疫管理指引，室內需維持安全社交距離，並以每人二點二五平方公尺且班級人數上限八十人，還得採固定座位，若教室空間太小，即便人數未達上限，仍得採線上、線下分流，令同時擁有高職及大學教師身份的我啼笑皆非。

以線上、線下分流的措施為例，由於教師一定要實體在課堂出現，一時間大學無法供應足量的視訊轉播器材，老師只好自掏腰包解決問題，有時光是這些設備的架設就得耗掉十幾二十分鐘；原本一分為兩、三間教室的實習或實驗課程，老師得百米速度趕場飛奔，無形中也稀釋學生的學習權益。

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有的學校則是各系生源混雜的通識課維持線上教學，專業及體育課全面恢復實體上課；有的則是線上、實體分組，但學生並非全數住校或住離學校很近，為了因應各種分流上課的狀況，沒能到教室上課的人，只好就近跑到有冷氣的圖書館上線，導致另類群聚，人數爆滿。

相較之下，高中職彷彿「全解封」，教室面積多數比大學更小，人數卻未必少，中午時段還得集體脫口罩吃營養午餐，接著把口罩的污染面貼在手臂上睡午覺，便宜行事的紙製隔板電風扇一吹就跨，毫無作用。且現在高中職實施新課綱，選修課程並不少，也得時時跑班，人來人往接觸頻繁，大學有的問題，高中職一樣也不少！何以大學教室須有每人二點二五平方公尺的容量管制，高中職不用？

（作者為高雄科技大學兼任助理教授）

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