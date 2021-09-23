自由廣場》（金恒煒專欄）警方─檢方─法院已成為一條惡龍

賣成衣的朱學恒送喪禮花籃到衛福部疾管局、到駐德大使館，部長陳時中與大使謝志偉並沒有提告，警方、檢方也沒有任何行動；陳時中只說台灣是「法治國」，謝志偉則把所送花朵插到廁所，諷之為「垃圾回收」。與成衣商的喪禮花籃相比，喪葬業／卡拉OＫ朱姓商人僱喪葬團歡送警察局分局長，竟被拘提、被送辦、被羈押，兩朱的際遇天壤之別。朱姓成衣商與朱姓喪葬業者所作所為完全一致，為什麼後果天差地別？是法律出了問題還是司法出了問題？

新竹縣警察局竹東分局局長江建忠調派宜蘭三星警分局，十五日下午縣民朱氏僱用送葬團的白色醒獅和佛祖車「歡送」、「祝賀」，據報導引發警界高層「震怒」，警方拘提朱男到案。十六日警政署長陳家欽到新竹先把朱男的行為定為「侮辱公署」，又將之與黑道掛在一起，表示：「對於不法分子挑戰公權力，絕對不會坐視不管，已指示刑事局追查揪出幕後指使者嚴辦。」

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「侮辱公署」其實是「微罪」，不過「三千元以下罰金」而已，當然構不成「聲押」的要件，據報導，有法界人士認為這些人太囂張，已踩到司法機關的「紅線」，於是棄「侮辱公署罪」，改採有「串證之虞」的刑事訴訟法第一○一條聲押，最後法官竟率而裁准了。從拘提到聲押到獲准一氣呵成，老實說侵犯人權到無以復加的地步，警方到檢方到法院，非法濫權到絲絲入扣，一椿小小的案子大大暴露了台灣司法的黑暗。

警方拘提朱姓男子祭出的是所謂「侮辱公署罪」，這個法條藏在刑法一四一條「妨害公務」下的末尾，明顯有違憲之虞；如果堪用，朱成衣商早就法辦了。何況「公署」不是「官衙」，憲法保護言論自由，公民挑戰「公署」之權不容剝奪。美國歷史上有Sedition Act of 1918，明文禁止污辱憲法、三軍、聯邦、總統等，與台灣現在的「侮辱公署罪」無異，美國國會一九二○年廢除此條款。台灣殘留的此一戒嚴尾巴，難道國會還要坐視？

陳家欽說「我們尊嚴掃地！」那麼法辦朱姓男子到底是為了「面子」還是「法律」？檢察官知道「侮辱公署罪」不符合羈押要件，臨時改換法條，動用「串供」的刑法，不啻是為羈押而羈押的故入人罪；濫用羈押手段等於顛覆無罪推論的帝王原則，那就是濫權。用羈押當手段壓迫被告，那是刑法學者林山田過去一再揭示的濫權擴張，不料復見於今日。重點是，羈押必須符合「合法的目的」，也必須符合「比例原則」。警方為了「面子」，非要繫朱於獄，安上「黑道」罪名形同「一清專案」故伎；太可恥了罷！那是黨國的心態復辟，民主的台灣能容許嗎？

警方─檢方─法院已成為一條惡龍，吞噬無權無勢的小民，「是可忍也，孰不可忍」？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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