自由廣場》（林保華專欄）九一八90週年的喪鐘

今年是九一八的九十週年。是習近平上任以來的逢十，也是中共將八年抗戰改為十四年的第一次逢十，理應大肆紀念一番以煽起民族主義情緒。何況近來日台關係迅速升溫，首相菅義偉上月的終戰日還向靖國神社獻上香火，日本政壇瀰漫反中情緒，都明擺著向中國尋釁滋事。然而北京非常低調，只派了趙樂際到瀋陽循例敲鐘了事。

中共七位政治局常委，分管政治經濟軍事外交統戰文宣的對日本都有震懾作用，可是偏偏派了一個排名第六的中紀委書記趙樂際去敲鐘，難道當年的日本皇軍都是中共黨員？發動九一八事變是中共密令，還是違背黨紀？何況兩三年前已傳出習近平對趙不滿而將他靠邊，做一天和尚敲一天喪鐘。

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這些都說明，習近平面臨內憂外患的巨大壓力，不敢在這個時候得罪日本而顯露出紙老虎的本質了。儘管在表面上戰狼還要張牙舞爪。

九一八前後中國也的確出現不尋常的跡象。習近平不視察河南重災區，卻跑到陝北楊家溝革命舊址，要賡續紅色血脈，因為延安窯洞崩塌而須穩人心。環球影城開幕的熱烈，表明在排外情緒下中國人還是歡迎美帝的「文化侵略」，更讓雄安特區的破產淪為習近平的經濟小丑樣板。

最糟糕的當然是掠奪民間財富的「共同富裕」，使中國經濟與股市不斷下滑，「共同富裕」再延伸到香港，港共找上大地產商密令他們捐獻土地，導致恆生指數在九月二十日暴跌一千多點後，最後還是以百分之三點三的跌幅收盤。投資者理性拋售，以愛國的深淺反映出跌幅的大小，順序分別是恆基、新世界、新鴻基與長實。李嘉誠最早走資，因此跌幅在百分之十以內，其他超過一成。香港地產國企龍頭中國海外發展跌幅不到百分之二，因為它是得益者，所以第二天小反彈中午收盤價升幅還超過前一日的跌幅而成為各地產公司之冠。中國最大民企地產商恆大的債務怎麼解決，九月五日黑天鵝降落天安門廣場成為九五之尊已經示警。

共同富裕與義和團心態，迫使外資掀起逃亡潮，包括美歐日韓的跨國公司，只有個別華爾街大鱷還在唱好中國經濟與股市，是在對習近平施打麻醉針嗎？不管怎樣，這是不敢進一步冒犯日本的原因。何況中國還申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，這是習近平與拜登通電話時別人抄給他朗讀的陸游詩，顯示中共急於擺脫困境。美國應如何面對這隻紙老虎，是加大壓力還是在恐嚇下退卻，考驗政治人物的智慧。可是在美國國務院撤下台灣國旗後，又刪去國務卿布林肯「美國與香港人站在同一陣線」的帖文，讓人困惑：這是向中共傳達什麼訊息？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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