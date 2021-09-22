社論》「危險」的敵友關係

「華盛頓郵報」兩位記者在新書「危險」中揭露，參謀首長聯席會議主席密利，在二○二○年美國總統大選前夕，與二○二一年一月六日國會山莊事件之後，至少兩度私電解放軍參謀長李作成。密利向對方擔保：「美軍沒有向中國開戰的意圖」，「如果我們要發動攻擊，我會事先通知你，不會是奇襲。」

對此，川普強調，「從沒想過要攻擊中國」，指控「這是叛國罪」。而密利聲明說：「作為總統和國防部長的最高軍事顧問，是在其權限範圍內行事。」拜登更表示：「我對密利將軍有極大的信任。」密利將在九月底前往國會聽證，並與國會討論細節。華府的後續處理，相信會受到國際矚目。因為，這將影響敵友的解讀，萬一這種決策分歧落實在本國，要如何想像華府表裡不一的運作。拜登所說的：「若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，我方會做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣。」盟友要如何拿捏這樣的承諾會在關鍵時刻化為何種行動？

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美國抗中是主旋律，但綏靖主義並未消失，連軍方都有高層私電解放軍高層，這種情況如果發生在兩國衝突，令人不敢想像。另，一七七名史丹佛大學教授署名的公開信稱，美國司法部二○一八啟動「中國行動」，以阻止中國盜竊美國科技，但此後這項計畫「嚴重偏離任務宣稱的目標」。此舉，樂得中國援引反擊反華勢力。川普走了，來了拜登，北京對白宮前恭後倨，由於拜登期待合作、競爭，避免衝突，北京更有軟土深掘之勢。最近美中高層接觸，北京總是以高姿態要求，華府必須先改變自己對中國的態度再來談進一步的合作。綏靖主義，充滿看不到的代價。

密利事件令人好奇，未來美國總統若承諾受到武力威脅的盟友，將在某種情況下把戰爭當作選項，但是他的高階軍官卻私電敵方高階軍官，表白美軍不會發動攻擊。在這種情況下，盟友要如何判斷美國總統的承諾，以作相對的因應準備？尤其是，假使總統下達作戰命令，高階軍官卻怠於執行，盟友要如何自處？這樣的可能劇本，如果發生在台海現場，台灣要如何看待拜登、布林肯、蘇利文的堅若磐石？

當年的總統川普，事後得知之後，認為總統職權受到侵犯。現任總統拜登，則似不在乎發生在前任總統的此事，他選擇信任密利當時的判斷。不過，拜登並沒有明確表示，同樣的事情若發生在他任內，他的看法與反應會是如何？當事總統，不當事總統，對於高階軍官自行其是，態度竟然南轅北轍，這是個人見解？還是制度問題？盟友，尤其是面臨中國武力威脅的印太盟友，可能都會睜大眼睛看結局，因為這對盟友是生死存亡的問題，不是白宮的茶壺裡風暴。蘇利文強調：美國對台灣與以色列的承諾一如既往。台灣聽來，自我檢討必需有以色列的自衛意志。但是，密利事件又不得令盟友反問：執行承諾的高階軍官，與白宮、國務院存有多大距離？

這個活生生的教材，勢必會成為北京研判華府軍事作為的案例。習近平可能從中發現，原來影響美國最高決策的途徑，不一定要經過白宮。如果透過認知戰，令美國高階軍官相信，白宮的主人已經發瘋了（例如：凡是對中國發動戰爭都是失去理智之舉），所以必須拒絕他的作戰命令，那麼，便可以制約美國總統發動戰爭的權力與可能性。這樣的戰術擾敵，可能會誘使北京更無顧忌地侵犯他國，因為它因此可能研判最後美軍不會與共軍一戰。「我們不會對你們發動攻擊或任何打擊行動」，「如果我們要展開攻擊，我會提前告知你，不會突如其來」，北京聽來會不會安心我們不知道，但是作為美國的盟友聽來，可能會有點擔心。

日前，美英澳簽署AUKUS安全協議，英美將協助澳洲發展核動力潛艦，這是把全球戰略重心轉移至印太地區的另一行動。不過，此舉也導致法國失去對澳洲的數百億美元柴電潛艦軍售案，引起法國政府召回美澳大使等大反彈。從密利事件來看，有點反諷。法國作為傳統盟友，一直被蒙在鼓裡，背後被捅一刀；而中國作為敵方，「李將軍，我認識你五年了」，輕鬆獲得對手國家機密。如此敵友關係，會對敵友傳達什麼訊息？可以說，此事不僅是美國的內部問題，也影響到美國的外交信譽，這個消息在阿富汗撤軍之後傳出，並非好事。

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