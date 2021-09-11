自由廣場》身為女性 對柯文哲的不滿

◎ 紀安秀

新北市幼兒園群聚案確定為武漢肺炎印度變種Delta病毒，新北市府立即宣布禁止餐飲內用，但一橋之隔的台北市不跟進，市長柯文哲表示，防疫與經濟要取得平衡，病死是疾病，餓死也是疾病，活在世上都有合理的危險，不能因乳房會長乳癌，就事先把乳房拿掉；有可能子宮頸癌，難道每個人都要把子宮拿掉嗎？

柯文哲時常拿女性的身體做不當的比喻，雖然民眾痛批、輿論撻伐，但柯似乎樂在其中，不改就是不改，令人搖頭，甚至氣憤！

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防疫千頭萬緒，因此除了中央流行指揮中心原則性的統一規定外，只要不違背中央規定，各縣市政府本可視地方疫情與自身資源，做彈性規範。縱使雙北市是交流密集的共同生活圈，也不見得各項防疫措施都一定要相同。縣市長本於權責所為的決定，當然要各自承擔責任，只要審慎評斷，公開說明理由，爭取縣市民眾認同即可。但拿女性身體錯誤比喻，不但物化女性，也讓問題失焦，損人不利己。

舉個例子來說，相對地，柯Ｐ會舉例因ＬＰ可能會亂來，就事先把ＬＰ閹割？男人未來可能愛賭博，就事先把手剁掉？請問市長，這樣是有趣的比喻嗎？是有效的溝通嗎？

兩性平等是時勢所趨、國際潮流，政府、人權及兩性團體，不斷宣導兩性平權、互相尊重、包容的理念，尤應去除大男人沙文主義的傳統心態，對於女性身體、器官及言行的尊重，則是最基本的原則，身為首都市長竟然不斷把女性器官拿來玩笑比喻，還口口聲聲自誇是醫學專家，是選票太多？還是教育不足？

此外，政府機關都設有兩性平權相關的委員會，不知道「擔任諮詢、指導及監督本府性別相關政策措施」的「臺北市性別平等委員會」，對於市長違反兩性平權的言行，曾否召開會議討論，要求市長改進？如果沒有人敢提案討論，對於市府其他成員類似的行為，如何進行合理、必要的懲處？

最後，柯市長物化或羞辱女性的發言成為習慣，或許與他成長、生活及學習的環境有關。以柯Ｐ最接近的親屬關係來說，柯媽媽、市長夫人、市長千金，也是柯市長不當比喻的受害者之一，希望本於女性的角色及觀點，針對兩性平權的議題，好好的「教化」柯市長，改正柯Ｐ這個不良習性，對於北市府、柯Ｐ、家人及社會而言，都有正面的意義，何樂而不為？

（作者為家庭主婦，台北市民）

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