自由廣場》禁止廚餘直接養豬 非禁止飼料利用

◎ 陳文卿

非洲豬瘟來勢洶洶，農委會下令自九月一日起全國「暫停」廚餘養豬一個月。可是依照各地層陸續查獲有民眾從國外私下帶進來的肉品，被驗出有非洲豬瘟病毒的情形來看，一個月之後要解禁恐怕不樂觀。而為了消化這些原本供養豬再利用，包括家戶與餐廳在內，每天高達一千多噸的廚餘，環保署雖緊急啟用各種設施來處理，也顯得十分吃力。因此，對於廚餘養豬這條路未來將如何走，必須有長遠妥善規劃。

許多動物防疫的專家大聲疾呼，廚餘養豬是落伍行為，應該藉此機會完全禁止。可是如果從推動循環經濟，且國內的飼料原料大都要靠進口角度來看，白白將含豐富有機資源的廚餘送去焚化廠燒掉，再去進口飼料是很不划算的。因此仍應設法將廚餘裡的有機資源回收，再利用作為動物飼料。

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因此，為了衛生環保和防疫要求，應該做的是禁止廚餘直接養豬，但可以拿廚餘回收間接作為飼料原料。我們可以利用嚴謹的化工程序，將廚餘中的蛋白質、脂肪、粗纖維等取出來，提供給飼料工廠作為生產飼料的中間原料，經調配後依禽、畜或水產養殖需求，補充不足的營養成分，即可轉換成高經濟價值飼料，而減少進口需求。

或者是將液態廚餘集中高溫蒸煮滅菌，再利用生物酵素做成發酵液體飼料，可增加廚餘中的營養價值。不僅毫無感染疑慮，且大大提高附加價值，達到環境衛生、資源永續、畜產經營三贏目標，日本有十分成熟的實例，可資借鏡。

國內行之有年的傳統廚餘養豬，固然有其降低飼養成本的經濟效益，無可諱言的是收集與蒸煮過程，湯湯水水的「ㄆㄨㄣ」往往產生惡臭且有汙染地面情形。由國際趨勢來看，雖然廚餘、食品廢棄物作為飼料再利用情況普遍，但卻少有像台灣這樣「溼式飼養」情形。因此，廚餘飼料化的精進，應是未來值得推動的一條路。而依權責而言，不宜由環保機關來推動，因為動物飼養是農委會專業。環保機關雖職司廚餘、各種有機廢棄物的清運收集，但再利用對象若為畜牧業者，當然應該請最了解業者需求的農政機關來統籌推動。

（作者是台灣資源再生協會常務理事）

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