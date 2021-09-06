自由廣場》國家級資安實驗室？要快！

◎ 陳博修

在「言論自由」、「秘密通信自由」憲法架構，及「個人資料保護法」等等保護傘下，中共對台的持續威脅，親中媒體的推波助瀾，和網路與社群媒體上排山倒海、以假亂真的訊息，以及網路木馬等等惡意攻擊，台灣網路資訊安全早已亮起紅燈。今年五月初蔡英文總統宣告「資安即國安2.0戰略」，並規劃成立專責的「資通安全署」，這毫無懸念，是正確的一步。

然而相較於中共早已通過施行的「中華人民共和國網絡安全法」（去年四月十三日）以及「中華人民共和國數據安全法」（今年九月一日），再加上顯然是由習近平直接指揮的「中華人民共和國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）」，台灣對資通安全的建設以及相關策略、法律、政策等等，卻顯得相對龜速。

請繼續往下閱讀...

日前報載，行政院將成立兩大國家級資安實驗室，一是「通訊資通安全實驗室」，提升台灣5G網路安全；二是成立國際認可的「晶片資安檢測實驗室」，解決晶片潛藏的資安風險。這確定也是朝著正確方向前進。然而事實上這構想，早在去年八月「臺灣資安大會」上NCC委員就已提出，本來計畫於今年一月成立，拖到現在卻還在規劃中，腳步真的慢得可怕！

同時間，在台灣電信業者努力下，5G網路事實上已完成大部分建設，並經過OpenSignal的實地測試認證，奪得全球最高5G網速多項評比。但，安全嗎？

這兩個國家級實驗室，顯然都只是針對產品、設備、硬體作規劃，局限於「建構主動防禦基礎網路」，在當代的「資安大戰」中，充其量也只是挖防空洞、戴盔甲自我保護而已！而且並沒有保護到更重要的「數據」本身。更重要的，台灣不能只是防衛，事實上也應該要同步發展「主動攻擊基礎網路」，如克勞賽維茲的名言：攻擊是最好的防衛；也如國防部最近成功試射的「雲峰飛彈」，射程涵蓋北京、武漢等，這樣才能「以戰止戰」，確保台灣真正的資訊安全。

阻擋滴滴赴美上市的，不是中共證監局、廣電部、工信部，而是網信辦；援用的法條也不是證券交易法、通信法，而是「網路安全法」；中共剛公布施行的、更嚴苛的「數據安全法」，管轄的不侷限產品、設備、硬體，而是廣泛到涵蓋所有的、國內外的「數據」。相較之下，台灣的資安建設沒有任何鬆懈的本錢，只能加速往前衝。

（作者為資深資訊業者，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法