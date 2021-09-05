自由廣場》美台海巡聯合演習 或可期待

◎ 張豐麟

國防部於八月二十八日發布新聞稿表示，美軍勃克級飛彈驅逐艦「紀德號」（USS Kidd DDG-100）由南向北航經台灣海峽，另一艘美國海岸防衛隊傳奇級海巡艦慕羅號（USCGC Munro WMSL-755）則由北向南航經台海。美軍印太指揮部也隨即公布兩艦在台海巡弋時交會通過的照片，同時聲明乃是依據國際法權利航駛國際水域，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

美國海岸防衛隊是與陸、海、空軍及陸戰隊並列為美國「第五軍種」，擁有排名全球第十二的海上戰力，足以輾壓全球半數以上國家海軍的實力！以時常通過台海的巴索夫號巡防艦（USCGC Bertholf WMSL-750）為例，曾在二○一六年三月於巴拿馬外海擊沉毒梟的潛艇，並在二○一二年的環太平洋演習（RIMPAC）執行飛彈監控與岸上火力支援，展現兵力協同作戰的能力。其武裝除一門57公釐主砲外，配備的20公釐方陣快砲屬最新款的Block 1B，主桅上的低空搜索監視雷達SPQ-9B版本亦與臺灣海軍紀德級上的SPQ-9A系出同源，而SLQ-32(V)2電戰系統則是與臺灣海軍的諾克斯級相同，全方位作戰能力不容小覷。

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拜登政府上任後，與台灣簽署的第一項正式文件是台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台灣方面由外交部長吳釗燮主持，並請海洋委員會主委李仲威、海巡署署長周美伍，以及時任美國在台協會台北辦事處處長酈英傑於三月份共同簽署，隨後在今年八月啟動「台美海巡工作小組」第一次視訊會議，雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

美國海岸防衛隊作戰時改受國防部指揮成為「第五軍種」，故派員常駐國防部五角大廈參與國防決策；台灣的海巡沱江艦亦須於作戰時搭載雄風飛彈，並由國防部指揮。目前台美合作已開啟會議實質討論，未來「美台海巡聯合演習」只是遲早的問題。表面上或謂海上執法交流，實際上是一種過渡、變相的軍事安全合作。

台灣深受中共藉由灰色地帶與灰色手段之騷擾，以其人之道，還治其人之身，由非國防部隸屬之武裝力量與美國展開實質交流，是相當值得國人肯定與期待的作為！

（作者為大學教職員工，台中市民）

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