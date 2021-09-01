社論》國際觀看民主台灣的異象

八月三十日，國際強迫失蹤者日，對四年前在中國被失蹤、被監禁的李明哲，國民黨保持沉默。而八二三砲戰六十三週年，國民黨則大張旗鼓。江啟臣、朱立倫同表推崇的馬英九竟主張：兩岸在九二共識的基礎上，重啟中斷的協商與交流；唯有兩岸和解，才能讓過去的殺戮戰場，變成兩岸的和平大道；和解帶來通航與通商，砲彈轉變成銀彈。總體來說，不脫二○一八韓流遺風，依賴敵人賞賜和平與紅利。

二○一八，年金改革、轉型正義、進步議題等操作不慎，民進黨政府面對民粹主義圍剿，加上來自對岸的假消息亂竄，地方選舉一敗塗地，小英差一點陷入「一任危機」。然而，乘韓流而上的國民黨，卻遇到習近平一國兩制台灣方案與全面管治香港的逆風。香港民主運動起落，牽動西方視野投向台海。影響所及，站穩台灣立場的小英聲勢返升，迴避香港「二次回歸」的藍白陣營隨著韓流退潮。國內國際交互作用下，二○二○小英高票連任。緊接著，武漢肺炎之亂爆發，韓流經罷免案由衰而息。國民黨選擇在失敗的地方打轉，柯文哲則在打藍營的算盤。

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走出二○一八的陰影，國民黨才能看清方向。其實在韓流之前，二○一七年底川普首份國安報告，重新定義美中關係，由合作夥伴改為競爭對手，兩國衝突從貿易戰、科技戰全面化為霸權爭奪，至今方興未艾。拜登上任以來，重新理順盟友關係，阿富汗撤軍雖失之倉促，目的仍是集中資源應對中國挑戰。在這種情況下，經濟連結中國、不對抗北京的連馬路線，已不符印太戰略之台灣座標，更違反了美國的價值與利益。所以，超越韓流、超越連馬，堪稱國民黨的兩道柵欄障礙。

美中關係持續質變，華府帶動各國對「一中政策」抽樑換柱，最近的立陶宛事件，是一個新的起點。北京劇烈反彈，以防骨牌效應。現在的國民黨，突圍內外交迫，必先校正兩岸思維。所謂的經濟連結、專制統一、討好北京，早已見棄於主流民意市場，更非西方民主陣營所樂見。或許，期待已經清洗李登輝路線的國民黨本土化並不切實際，但要對內對外重新獲取值得信任的政治論述，以蔣李脈絡為基礎提出「民主一中」之號召，至少可能讓自己不至於進退失據。

二○二○的變化，還有一項國民黨必須回應。去年初武漢肺炎爆發，但北京刻意隱瞞前一年底便已出現疫情，吹哨醫生遭懲罰且感染病逝。而台灣，由於ＳＡＲＡ的前車之鑑，在春節前夕兩岸交通高峰期，果斷決定嚴密管制中國來台班機，第一時間擋住病毒長驅直入台灣。當時，台灣的中國隊友大肆批評「狗官」，然而多數台灣民眾支持邊境管制堅壁清野。與此同時，台灣首先通報ＷＨＯ人傳人，可惜該組織的行政官僚仰北京鼻息，導致全球失去防疫先機，許多國家至今仍深陷劫難，疫苗亦成各國競相爭取的戰略物資。與此同時，直指中國的病毒溯源，更是中國與西方角力的新戰場，至今仍協助北京對台疫苗脅迫的政黨，必須決定各與華府、北京採取什麼距離。

疫情溯源是新戰場，國際紛紛指向不透明的中國。不出所料，中國徹底甩鍋，拒絕接受調查，更反控美國才應該接受病毒溯源調查。北京還利用全球疫情高燒，火速制訂「香港國安法」，趁國際之危搞愛國者治港。中國國內，還以「共同富裕」勒捐資本圈，整治娛樂圈之失德失範、陰陽合同，「紅色回歸」如火如荼進行著。改革開放改吹文革風，國際社會尤其是台灣人民，無不感受到習近平風險越墊越高。而台灣有人自甘角色扮演香港的「忠誠廢物」，在台灣面對中國脅迫主張逆來順受，以斯德哥爾摩症候群響應北京之大外宣、認知戰，成為國際觀看民主台灣的異象。

二○二四，國民黨乃至民眾黨各自或聯合，即將決定自己的政治板塊大小，是否足以抗衡維持獨立現狀的民進黨。站在人民的角度，自然期待良性競爭的政黨政治，促使以民為主的台灣走向正常國家。截至眼前，從地緣政治、美中關係、兩岸關係到香港悲劇、甚至新疆的維吾爾族種族滅絕，台灣的藍白彷彿比較喜歡聽「北京話」，「九二一中」、「兩岸一家親」分別扮演國共、習柯的通關密語。這樣的選擇，機會恐怕僅剩民進黨重蹈扁政府覆轍之自我潰敗。而這，就要看該黨有沒有記取教訓，避免執政傲慢且在權力中腐化了。

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