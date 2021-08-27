社論》習皇的一中新衣

位於歐洲的立陶宛義無反顧決定深化與台灣交往，兩國並將相互設處。此舉引來中國報復，包括使出慣用的經濟懲罰做為脅迫外交手段，但立陶宛不為所動，捍衛國家的尊嚴，美國除透過高層聯繫力挺立國政府外，並進一步表明「各國都有權決定自身一中政策的樣貌」。什麼是一中，絕不是北京說了算，每個國家對一中有其判斷，這也是等同否定北京定義的一中原則，一中政策國際各表，正形成趨勢，這也將影響台灣的對外發展空間。

美國台海政策，是清晰或模糊，近期也因阿富汗撤軍而受到高度討論。藉由阿富汗國內的亂象，北京趁機發動認知作戰，操作「疑美論」政宣。台灣的紅藍政客跟著起舞，做出「今日阿富汗，明日台灣」等不倫不類的比喻，意圖擴大美國不可靠的印象，然後再導向與北京尋求和解才是「正途」。順此脈絡，就要先接受一個中國的政治基礎。然而，國共雖皆稱「九二共識」，但對北京，這是一中原則同義詞，從未有一中各表。對藍營而言，更像是自欺欺人的政治謊言。

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北京利用地緣政治的變化，伺機分化民主陣營，美國政府也做出反應。白宮國安顧問蘇利文十七日指稱，美國對盟友夥伴承諾神聖不可侵犯，且一向是如此，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實。」拜登總統隔天更表態，阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織有根本上差異。美國與這些實體達成協議的基礎，不是他們內部發生內戰，而是當地團結政府，試圖阻止「壞人對他們做出壞事」。若任何人侵略或對北約採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

拜登政府這番言論立刻引起廣泛的討論，外界並聚焦於美國在戰略上是否發生轉變。事實上，若說美國有任何新說法，應該是把台灣同列在以色列、日韓、北約等最重要盟邦，我們在印太地區的樞紐角色，拜登政府迅速闢謠，且大力度反擊，並投射出美國的全球戰略觀。對於拜登挺台，中國則稱「拜登口誤」低調回應，收起戰狼嘴臉。北京清楚接收到，若是過度操作「美國不可靠」大外宣，將會更拉近美國與台灣等民主盟邦的關係，等於搬石頭砸自己的腳。

不言明台海政策是模糊或清晰，美國國務院十九日再表示，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響，美國會持續深化與台灣的關係。國務院發言人普萊斯重申，美國相信應以符合其「一中」政策、台灣關係法、六項保證與三公報方式，深化與台灣人民的關係，這仍是美國政策。拜登政府看似將台海政策拉回原先的基調，但同時提到美用符合其一中政策發展對台關係。這話再講白些，就是強調雖都說一中，但美國與中國是大不同。

從立陶宛積極發展與台灣的關係，更看出美中的一中距離。我們與立陶宛將相互設處，中國用政治與經濟手段懲罰立國政府，北京的一中，台灣只能是中國一部分，不能有自主的國際空間。然而，美國不僅支持立陶宛，批評北京脅迫性行徑，另也鼓勵各國都有權決定自身「一中政策」樣貌，不受到外在脅迫，因為「美國就是如此」。美國從未承認中國的一中立場，最多只有「認知」北京的說法，現在更進一步要改造這一中的樣貌。

前任川普政府到現在的拜登政府，助台拓展國際空間的力道也加大，以往台灣與邦交國的關係，美國角色有限，近年來則與台灣共同鞏固邦交，齊力抗衡北京的威嚇利誘，同時擴至非邦交國。台灣去年在非洲之角的索馬利蘭設「台灣代表處」，今年將在立陶宛，也是第一個在中國邦交國開設「台灣代表處」，美國均公開力挺。去年台灣疫情解封職棒開打，美方曾建言中職應改名「台灣」，避免混淆。另外，美國國會正推動法案將我駐美代表處正名為台灣代表處。

中國領導人習近平用一國兩制台灣方案，對台採取更緊縮的一中框架。美國則以一中政策提升「台灣」的國際能見度，立陶宛認為與台灣發展關係未違反一中政策，歐盟也同樣背書，用一中凸顯一中的荒謬，反而撼動了北京的一中原則，有如戳破習皇的新衣。面對國際局勢的轉變，台灣浮現寬廣的對外空間。如何讓包括美國等友台國家，縱然維持一中政策，也能趨向「有名無實」，推倒一中高牆，進一步彰顯台灣的國際存在，執政者還可以做得更多。

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