自由廣場》（林保華專欄）習近平的殺富與自殺

七二○鄭州洪災一個月後，中國總理李克強來勘災。但是中國媒體完全沒有報導，只有國務院的政府網站刊登。習近平自己不去，也不讓李克強搶他的鋒頭。中宣部部級機構可以封殺總理的新聞，這種畸形的組織關係只有在一黨專政國家才有，以致連偽裝的「團結對敵」也不必了。

更奇怪的是，鄭州大水時習近平不去鄭州而去西藏視察；李克強到鄭州，全國政協主席汪洋則去西藏出席中共進軍西藏七十週年活動。一個月之內兩位政治局常委先後去西藏是過去所沒有的，就是一年內也沒有，再加上去年戰狼外長王毅也突然去西藏，西藏之謎至今還未揭開。

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汪洋這位政協主席在北戴河會議之後突然出席中共中央財經委員會第十次會議，似有取代李克強之勢。人們印象中汪洋思想比較開放，我有問號。這次會議定調「殺富」，只是把習近平早已推行的政策合理化而已。對汪洋來說，都是「騰籠換鳥」，只是換的是不同的鳥。

習近平的「殺富」，表面上喊的是「公平正義」與「共同富裕」，實際上就是共匪「習」以為常的掠奪。從井岡山的「打土豪、分田地」、「打土豪、分浮財」，到沒收官僚資本與地主土地、社會主義改造、抄家、私有化，都是不同時期進行掠奪的不同名稱。但是目前中國的社會狀況不同往日的閉關鎖國與自給自足，這種政策明擺著是自殺行為。

改革開放初期鄧小平喊出「讓一部分人先富起來」沒有錯，錯在不應該依靠權勢富起來。這個根子在於一黨專政。現在打擊掠奪民企，就是向薄熙來的「打黑」學來的，製造藉口沒收民企的財富。會分給民眾嗎？不會，而是拿去發展軍備，拿去一帶一路收買他國與藉機貪污。在中國的經濟結構中，民企最為靈活、高效率，打擊民企，就是打擊中國的ＧＤＰ。

封殺補教據稱也是為了社會公平：有錢人（大部分是中產階級）子女接受補教，受到良好教育而進入社會上層，窮人子女就永遠成為低端人口。補教可能與學校有勾結行為，那是政府該去解決的事，窮人子女沒有補教機會，應該是政府拉拔窮人走富裕道路，哪裡是封殺補教讓富人子女失去提高機會？有的地方也出現要弱化與取消英語教育。那不是拉低整個國家的教育水準嗎？是補教不姓習導致不安？也只有習近平這個沒受過正常教育的假博士才會這樣做。

習近平是在恢復毛澤東的絕對平均主義。一九五八年共產風摧毀中國經濟而出現大饑荒。不必美國出手與中國經濟脫鉤，中共自行出手。習近平要自殺是他自己的事，可憐中國老百姓陪他一起死，真是自作孽，不可活。但這也是台灣絕好的發展機會，可不要錯過。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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