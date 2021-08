◎ 方屏生

第卅二屆金曲獎頒獎典禮已經落幕,其中「最佳華語專輯獎」及「最佳華語男歌手獎」由杜振熙(蛋堡)的專輯《家常音樂》奪下雙冠,打敗林俊傑、吳青峰等實力堅強的參賽歌者,躋身台灣金曲歌王。筆者因好奇並上網聆聽之後,發現不得了,得獎的竟然是「台灣的饒舌歌」。

所謂饒舌(Rapping),是一種帶有節奏與押韻的歌唱技巧及音樂風格,係一九七○年代興起於美國,嘻哈文化中的主要元素之一,源起於非裔美國人在社區街頭表達政治和社會思想,以及階層生活的途徑。因此,這是不折不扣的外國特殊文化。

嚴格來說,目前「台灣的饒舌歌」,不僅不是「歌」,也非「曲」,更不應該歸類為「最佳華語專輯獎」及「最佳華語歌手獎」的入圍項目,因譜曲的細節與手法、表演者發音的方式,以及用音樂(音符)傳達歌曲的過程,相較於傳統或正統的流行歌曲截然不同。雖然目前「台灣的饒舌歌」美其名是「念歌」或「說唱」,但《家常音樂》根本是「念句」,音樂背景只是鮮明、簡單的節拍。

的確,藝術或音樂所涵蓋的範圍很廣,甚至於不容易區隔,但如果台灣金曲獎因商業或政治考量要變調,建議依照最佳華語、台語與客語的分類,另外獨立出「最佳饒舌獎」,才不會讓長年致力於傳統或正統音樂的歌手或音樂人扼腕與難堪,也能讓樂迷繼續讚美與享受優美的在地音樂和歌唱。

英國大文豪莎士比亞留下許多經典名言,其中「並非所有閃閃發亮的都是黃金」(All that glitters is not gold),絕對是一針見血,反映出人性對「真金」的扭曲。

(作者為榮民、目前業商)

