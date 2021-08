自由廣場》以台灣之名，有意志就有道路！

◎ 王美琇

東京奧運之後,台灣人身分認同和國家意識的高漲,創下歷史新高。這絕不是偶然,這是台灣人民長期壓抑的情感,藉由奧運賽事得到宣洩的出口。

台灣制憲基金會本月十日公布民調結果,台灣民眾呈現壓倒性的「台灣」認同,包括:超過八成(83.4%)民意支持未來我國以「台灣」之名參與國際賽事;82.5%的民眾對於奧運不能使用國名、國旗和國歌感到遺憾;近八成(79.1%)民眾支持我國駐外單位名稱正名為「台灣」;九成民眾支持台灣與美日建立正常外交關係;以及近八成(77.8%)民眾支持重新制定符合台灣現狀的新憲法,讓台灣邁向正常國家。

澎湃洶湧的台灣認同伏流在民間社會,我們不能視而不見。加上,當今中國的霸權擴張和戰狼外交,已引發全球民主國家的高度警戒,國際抗中友台的情勢正持續加溫。這樣的歷史機遇千載難逢,台灣政界和民間應該展現更積極的作為。

蔡總統的維持現狀政策,只能讓台灣苟且偷安,無法突破困局,讓台灣以正常國家之姿在國際昂首闊步;國民黨的親中路線,更會讓台灣走入被中國併吞的絕境。

歷史上,世界民主國家的民主和人權價值的精進,從來都不是「維持現狀」。所有從事人權和民主運動的鬥士,都是不斷挑戰既有的社會框架和政治禁忌,一次又一次往政治邊界前進,一次又一次跨越紅線,最終才能促成社會文明的再進化。美國的人權進步就是不斷挑戰司法邊界,透過一個個司法案例的勝訴而躍進;台灣民主運動也是跨越政治紅線的鐵證。

維持現狀不可能改變歷史,維持現狀也不可能實現夢想。勇於挑戰禁忌、跨越紅線的人,才有可能改變現狀、創造歷史。

民調顯示,近八成民眾支持要有一部新憲法,進而讓台灣成為正常國家。我們用公投制憲方式讓台灣人民的集體意志展現出來,執政當局即可依此龐大民意做後盾,進一步推動國家正常化。這是最民主的程序,也最有政治正當性,同時更具有國際說服力。

智利在2020年10月25日完成公投制憲,他們的公投題目是:「請問你是否同意智利需要一部新憲法?」結果有78.27%,755萬人投出贊成票,公投過關。同時規定,兩年內必須由制憲委員會提出新憲法草案,交由全民公投複決。智利能,台灣不能嗎?當然能。如果我們不勇敢踏出一步,最後我們可能一步都踏不出去。

辜寬敏先生今年已九十五歲了,他說這是他人生最後的戰役,他將盡最大努力來推動公投制憲,完成制定台灣新憲法,讓國家正常化。我相信,以台灣之名建立一個正常國家,絕對不只是辜寬敏一個人的夢想而已,這是絕大多數台灣人內心最大的願望。

敢於夢想、敢於挑戰、敢於行動,才能成就偉大!There is a will , there is a way. 有意志,就有道路。讓我們一起完成國家正常化的偉大使命!

(作者為台灣制憲基金會董事)

