自由廣場》(青年時評) 國民黨主席選戰還在九二共識？

◎ 楊峻杰

由於台灣本土疫情爆發，使得執政的民進黨民調快速下滑，但最大在野的國民黨卻沒因此撿到便宜，政黨支持度持續低落，甚至有被小黨超車的危機。對此，許多國民黨人士批評當權者就是因為拋棄九二共識、被民進黨牽著走，才淪落今天的地步。事實真的是這樣嗎？

二○二○年總統大選時，當時的總統候選人韓國瑜，也同樣高喊九二共識，甚至還去參訪香港的中聯辦，可說是史無前例。但最後的結果卻讓國民黨吃下敗仗，民調來到歷史新低點。這也是為什麼後來會選出黨主席江啟臣，正是希望他能帶領國民黨進行大規模改革。

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在逐步脫離九二共識魔咒的國民黨，起初民調還真的有一些起色，政黨支持度從二十．一％微幅上升至二十二．七％（台灣民意基金會民調）。但好景不常，在黨內親中派的壓力逼迫下，不得不在二○二○年九月全代會上表態支持九二共識，之後民調每況愈下，不僅沒得到民眾的支持，還無法獲取中共的信任。

後續中共更持續施壓國民黨，遏止國民黨脫離一中框架、九二共識，還直指王金平到訪中國是來「求和」的。這一連串的事件，導致民眾更加不信任國民黨捍衛主權的決心，也讓原本想走戰略模糊的江啟臣，陷入進退兩難的窘境。

如今國民黨想到的解決辦法竟是回歸九二共識，三個表態參選黨主席的人，競相比較誰的九二共識才是原汁原味，彷彿忘記二○二○年是怎麼輸掉民心，以及中共在二○一九年是怎麼定義九二共識。

如果國民黨持續擁抱九二共識，甚至缺乏捍衛中華民國主權的決心與誠意，最後的鐵桿藍也將被鏽蝕，分別投向其他政黨懷抱，國民黨恐將被加速取代。

（作者為清華大學社會所研究生，新北市民）

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