自由廣場》水庫延壽 溢流洩洪不如庫底排沙

◎ 郭俊銘

回想六月初全台諸多水庫的蓄水量破歷史新低，但近日豪雨，許多水庫滿水溢流，甚至洩洪，可謂是台灣水文史上一頁驚奇。

在水庫水位創新低期間，政府動員工兵部隊協助清除淤泥，希望增加水庫蓄水量。回憶一九九九年九二一大地震，山區土石鬆動；二○○四年七月敏督利颱風帶來中部超大豪雨，德基水庫創建壩以來最嚴重淤積；接著八月艾利颱風過境，桃園一天高達九七○毫米雨量，石門水庫上游土石崩塌，淤滿水庫底部，庫容損失高達二七○○萬噸。二○○九年莫拉克颱風肆虐南台灣，南化水庫淤積量達一七○○萬立方公尺，庫容損失超過三分之一。二○一六年十月我第一次去參觀南化，水庫主管告訴我這難以復原的浩劫，台水公司立即委託交通大學災防中心觀察、探測整個南化水庫的淤積，也建立水底的3D立體圖。

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搶救水庫的庫容，最簡單就是在異重流出現、或水濁但水庫接近滿水位時，打開排沙門採取重力排沙洩洪。

成本最高的則是在枯旱時期，在中上游淤積區陸挖，用卡車將清除淤泥載往填土區。因為淤泥無法利用，水庫都在山區，運送不便，每噸清淤約需二五○至四百元。問題在眾多卡車往返易致民怨，填土區也很難尋覓。

二○一七年三月我陪蔡總統前往曾文水庫，參觀水利署在石門、曾文、南化三個淤積嚴重的水庫，耗資近百億構築繞道排沙的工程，這是一次性成本最高的排沙方式。

十多年來石門、曾文、南化、牡丹四個水庫以抽砂船抽泥，因台水長期採最低價，廠商為了提高利潤，不斷改良技術，抽泥率已經從早期約十％大幅提高到將近卅％。

我第二次前往南化水庫，當時水滿溢流，我建議同行的處長和管理水庫的主任，要利用滿水位大量抽泥，同時從排沙門洩洪。因為水庫底排沙門衝出的蓄水動力足，可以沖刷走抽泥暫存水庫下側的淤泥。

二○一七台水年度計畫，是要從南化水庫抽泥十萬噸，我要求同仁不必管預算，只要水庫近滿水位可以廿四小時連續抽泥到一百萬噸。果然該年南化全年清淤量高達六十七萬噸，打破歷年紀錄。

我告訴同仁這會是我們救水庫的一個新模式！只要抽泥效率夠高、豐水期水位高期間，擴大抽泥的速度，就有機會讓水庫的進砂量跟出砂量達到平衡。今年應是豐水年，各重要水庫不妨擴大抽泥船清淤量，同時用庫底排沙取代溢流洩洪，讓水庫壽命得以拉長。

（作者為自來水協會理事長，前台灣自來水公司董事長）

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