自由廣場》中國海上民兵出沒蘭嶼？

◎ 呂禮詩

海巡署東部分署日前雷達發現中國漁船進入蘭嶼附近領海，經海巡艦艇伴隨跟監、廣播驅離等積極作為下，中國漁船即加速離開。在中國實施休漁之際，大型漁船竟能突破港口公安邊防檢查及中國海警專項執法，進入我國東南海域，其目的必須深究。

今年二月，中國農業農村部依往年慣例發布渤海、黃海、東海及北緯十二度以北的南海海域休漁通告，限制對象包括所有作業類型漁船以及配套輔助船舶，自五月一日中午開始休漁，結束時間略有不同，台灣周邊及南海於八月十六日午後開放出海漁撈作業。

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進入蘭嶼領海的「瓊三亞漁」七二一○七、七二一○八號漁船，為排水量七百噸的燈光罩網鋼質漁船，其風力限制達十級，十二名船員可在海上持續作業七十天。以其噸位及燈火作業方式，正是中國休漁的管制對象。從外流影片中可以發現，其載重線顯示為輕載，且桅頂較出廠時加裝了更多的衛星天線，不得不令人懷疑別有其他目的。且此型漁船因圍網的需要，裝置有液壓桿、伸縮搖臂及吊鉤，是否轉用於中國科學院部署於台灣東岸水文觀測感應器更換電池之用，亦值得觀察。

此前中國漁船鮮少在東部海域出沒，這次出現可能與七月廿七日至卅日中科院在附近海域執行火砲試射有關。而自本週起，中科院亦將於該海域實施「無限高」射擊與中高度長滯空無人航空器系統（MALE UAS）的偵照作業。

中國「海上民兵」類似西漢「屯田制」，在海上並顧漁獲與戍衛；漁民平時從事於捕撈，一旦軍事需要時，由人民武裝部接受中央軍委會、國家國防動員委員會及國務院的指揮，成為執行偵察、警戒、運輸、應急機動與海面清障等任務的民兵。

此次中國漁船在休漁期突破邊防及海警，進入台灣東部海域，不能僅以越界驅離等閒視之，應定位為中國以「切香腸戰術」遂行「民兵圍事、海警立足、海軍維權」的第一步。無論是海軍或海巡署必須提高警覺，比照橡皮艇偷渡因應作為，以海軍東北偵巡、海峽偵巡、西南偵巡及南部偵巡艦進行目標獲得及持續追蹤，由海軍站台情傳海巡署岸際雷達站，視其型式、數量及動向派遣噸位適合的海巡艦艇前往驅離、登臨或檢查；避免中國以海上民兵偵蒐周邊水文資料並伺機進行人員滲透，以維護國家海域安全。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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