自由廣場》台美啟動海巡實質合作有感

◎ 張豐麟

拜登政府上任後，與台灣簽署的第一項正式文件是台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台灣方面由外交部長吳釗燮主持，並請海洋委員會主委李仲威、海巡署署長周美伍，以及時任美國在台協會台北辦事處處長酈英傑共同簽署。美國方面，則由駐美代表蕭美琴及美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於美東時間三月廿五日在華府簽署，並由國務院代理亞太助卿金聖（Sung Kim）、美國海岸防衛隊（USCG）國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo等官員出席見證，確認未來台美間加強交流與互動制度化的決心，合作致力於保護海洋資源、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動，並就聯合海上搜救等領域進行合作。

學界普遍認為，台美簽署的合作備忘錄，可能是為了反制中國二月一日實施「海警法」授權海警在中國管轄海域處理外國船隻時動武；隨後在七月傳出海巡署將出具受訓員額，由海軍官校績優學生接受鑑測，至美國海岸防衛學校就讀四年大學制課程，學成返國後投入海巡署艦隊分署服務。

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美國在管理長達數萬公里的陸上、海上邊境經驗之豐富，地球上無人能出其右；相較之下，今年四月，中國籍周姓男子從福建省石獅市，僅用購買自淘寶網的軍規級橡皮艇加掛舷外機，直衝台中港順利搶灘；或是五月份另一名江姓男子，以無動力橡皮艇的方式自廈門大嶝島直接划上金門三獅山海岸。類此事件，USCG已建立非常周全的SOP，或許第一步可以請美方傳授其對於此類低雷達回波目標物的捕捉作業方法。

我國海巡、海軍艦艇均具有雷達，但目前難以掌握如橡皮艇、竹筏等小船動態，USCG便由空中機隊操作紅外線熱像儀、夜視望遠鏡、3D雷達進行監視，空中不受地球曲面的物理限制，明顯效率高很多，是以空中及海面協調作業具有無比的重要性。海巡署將派員留美取得軟實力Know-how傳承，正是目前台灣最需要的，美中不足的是僅派出一人。鑒於雙方船艦未來在海上的合作趨於頻繁，建議或許應將取得艦長及副艦長資格的同仁，輪派至美國海岸防衛學校進修三個月至半年，讓中、高階人才得以熟悉美方SOP作業流程。

（作者為大學行政人員，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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