自由廣場》（金恆煒專欄）「白狼」遂行叛亂，正好逕行逮捕！

黑道「白狼」──本名張安樂──跑到中國上海鼓吹：共軍「武統來的那天」，台灣「幾個部隊」帶頭「陣前起義」，明顯犯了叛亂罪。返台下了飛機逕行逮捕、審訊，沒有二話。

「白狼」可不可以用「言論自由」當護身符？答案是：不可。「言論自由」確是中華民國憲法明文所規定；〈釋字第六四四號解釋〉強調「主張共產主義或主張分裂國土」等都在「具體保障」之列。然而，一旦發展成「行動」，自不在保護原則之內。

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白狼有沒有「行動」？有。從台灣跑到中國，就是行動。說清楚一點，中國有「反分裂法」、軍機擾台、「武統台灣」宣言等，難怪《經濟學人》宣稱台灣是地球上最危險的地區；白狼憑藉中國的武力要用行動「陣前起義」，那就是叛國。今年二月，白狼之前在台灣接受中國中央人民廣播電台專訪，調調雖然與他在上海的口徑差不多，但人在台灣，可以躲在「言論自由」的大傘下，規避刑責，到了中國，公然宣布「武統是現實」，不啻藉中國武力遂行叛亂；罪證確鑿，沒有閃避的空間。

白狼可不可以用「預備行為」當辯解？答案：不可。原因有二：白狼已到中國去，宣布要用中國的武力統一台灣，那就是「著手實行」，不是預備犯；第二，白狼公開表示已成立「宮廟義勇」，這是已遂行為，早逾越預備階段；即使是「預備或陰謀犯」，同樣有罪。

台灣憲政架構的癥結就出在所謂的〈中華民國憲法〉上；中國既屬「大陸地區」，外患罪的「通謀外國或其派遣之人」形同虛文；憲法漏洞遂成為出賣民主台灣惡棍的擋箭牌。為了解決憲法上的吞舟之漏，民進黨立委終於在二○一九年五月修改刑法，增訂第一一五條之一，把「外國」範圍擴大到「境外敵對勢力」包括「大陸地區、香港、澳門」。然而，憲法難局的窟窿太嚴重，連「國安五法」都補不勝補，遂有「國安六法」之議；還會不會有七法、八法、九法？可能且必然。

不能正名制憲下，立委諸公與其修訂一個又一個的法案，不如學英國國會二戰期間對付納粹德國所制定的〈緊急權力（防衛）法〉（Emergency Power (Defence) Act 1939），隨即制定〈一九三九年防衛（一般性）規則〉（Defence (General) Regulations 1939），其中十八條第二項規定：「內政大臣如有合理原因相信任何人係來自敵國或與敵性有聯繫關係，或最近曾與危害公眾安全或國防的行動，或與這些行動的準備或煽動有關，因而須加管制者，得下令將之拘禁。」

英國是法治國，為了戰爭時的國家安全，可以立法處理國安事件，連「煽動」也不行。台灣面對中國威脅，即使不是更勝於納粹德國之於英國，也近乎了，何況習近平正是興起中的希特勒，台灣當然有權也有必要管制或拘禁白狼、洪秀柱們的叛台行徑。

英國此法於一九八○年才廢止，誠如廢法的法官所說：「當年礙於時勢不得不立，或許是可原諒的。」台灣當務之急正需要〈緊急權力（防衛）法〉；制憲成功之後，此法自然壽終正寢。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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