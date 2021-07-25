自由廣場》選經濟艙的諾貝爾得主

◎ 林基興

二○○二年諾貝爾生醫獎得主薩爾斯頓（John Sulston），任職英國曼徹斯特大學科學倫理與創新研究所所長時，受邀來當我國的科技顧問。筆者在行政院科技顧問組服務，與他密切互動，印象深刻。當前，我國奧運選手坐經濟艙或商務艙爭議時，更是談談這位學者的機緣。

二○○八年，他首次參與我國的「行政院科技顧問會議」。第一天，財務同仁很納悶地問我，為何薩爾斯頓的機票是經濟艙？因為行政院院長邀請函明寫，顧問先自購頭等艙後補償，其他的科技顧問也是頭等艙。同仁又問我，為何他搭乘客運往返機場與旅館，而非我們安排的旅館專車服務？同仁要我跟薩爾斯頓確認，以利報帳作業。我一問才知，他個性樸素，不認為需要「豪華」。

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參與會議時，他熱心議題發言，親切地與同僚和國內與會者互動。對於生物技術與科學倫理相關的討論，他提供經驗與拋出深刻問題、勉勵國人發言與集思廣益，對年輕一代鼓勵有加。

更讓筆者心悅誠服讚佩薩爾斯頓的是，他志在服務公益：二○○○年，國際科學計畫「人類基因組計畫」（Human Genome Project）發表成果，他是英國團隊的領導人，支持科學資訊應公開自由交換，新發現經由網路立即公諸於世，鼓勵全世界生醫界合作，尋求治癒疾病之道。他曾出書《生命的線索》（The Common Thread），描述其公益理念與情懷。

雖說鐘鼎山林，人各有志，但在奧運代表隊商務艙爭議的此刻，薩爾斯頓的謙沖個性與公益志業，益發讓人懷念！

（作者為大學教授，台北市民）

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